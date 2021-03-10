疫下全球海運問題多多　國家出手治標不治本…

新冠肺炎疫情嚴重打擊國際航運，以海運為例，市場運力緊張，運費飆升，以及貨櫃短缺等問題不斷出現，故部分國家政府亦出手干預，冀恢復貿易暢順。

外電引述英國海運顧問機構Drewry Shipping Consultants的貨櫃研究資深經理Simon Heaney指，在亞洲航運業中，國家的角色更重要，因很多政府在航運公司、造船廠及碼頭中持有股權；加上亞洲經濟體仍非常依賴向歐洲及北美出口以充實國庫，故防止貿易中斷為第一重任。

以印度為例，國有的印度鐵路公司已決定免費將空置的貨櫃，由海港運到德里等內陸樞紐；南韓已在跨太平洋航線上部署額外9艘船，以協助南韓製造商順利出口；中國國有造船廠中遠船務重工已將最少一艘新完工的紙漿運輸船改裝成貨櫃船。

另外，由俄羅斯、哈薩克及白羅斯的國營鐵路公司組成的UTLC歐亞鐵路聯盟，於去年4月降低中歐路線運送空貨櫃的關稅。該公司指這將有助避免中國貨櫃短缺。

雖然有國家層面出手，但過程中不無障礙，因民企應對疫情而自行採取相反的對策，如德國貨櫃航運商Hapag-Lloyd將於下月提高貨櫃由歐洲運到印度納瓦舍瓦港的運費。印度出口組織聯合會總幹事Ajay Sahai不得不承認，政府的作用始終有限，最終要由市場力量決定大環境局面。