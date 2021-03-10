內地兩大電訊巨頭合併　分析指或為躲避美國制裁作準備

內地擬加快推進涉外領域立法，推動反制裁。同時，兩大電訊業巨頭「中國普天」及「中國電科」傳出將合併重組，打造「通訊超級航母」。外媒引述美國專家指，此舉很可能是為了躲避美方制裁作準備。

報道指出，中國普天旗下的東方通信股份在上月下旬發布報告稱，中國普天正與中國電科籌劃重組事項，中國普天整體產權擬無償劃轉進入中國電科，但該方案還需獲得相關主管部門的批准。

中國電科是中央直接管理的國有企業，是內地唯一能夠同時為各軍兵種全方位提供訊息畫裝備的軍工基團，且在同行領域中佔據技術主導地位。內媒形容中國普天與中國電科重組後，將成為內地訊息技術界第三大公司的「超級航母」。

報道引述美國保守派專欄作家Gordon Chang指出，此次重組是中國將大企業變成巨型企業的一貫做法，可能是為了躲避美國制裁。是次合併業務能為陷入財務困境的中國普天帶來緩解，且由於中國電科旗下有許多公司遭受制裁，合併後將有更多資源來支持受制裁的部門。此外，中國電科可能還會更改公司名稱，將資產及業務轉移至未被制裁的公司，做法就如同先前華為為了躲避美國制裁，將手機品牌「榮耀」賣出剝離類似。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）技術及國安項目研究助理Ainikki Riikonen指出，中方這次選擇的重組對象是電訊企業，也是中國軍方的供應商，顯示該重組計劃是針對美國制裁的防禦措施。