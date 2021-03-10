人民幣轉強　布油跌逾1%

美匯指數報92.15；港匯報7.7633；離岸人民幣(CNH)高見6.5111；美元兌日圓見108.72；歐元仍處1.19樓下，報1.1887；英鎊企1.3881。金價每安士見1,715美元。布油跌逾1%，進一步跌至66.77美元，紐油報63.4美元。道指期貨跌27點。

●市後關注點

-21:30 美國2月消費物價指數(CPI)

-23:00 加拿大央行議息

-國泰航空去年盈轉虧，蝕逾216億元兼不派息。

-中信證券上調騰訊目標價至820元。

-騰訊持股上市公司去年帳面升值9,360億，傳開始收割！

●澳洲央行重申2024年前加息機會微。

●訂單減少！傳Apple計劃大削iPhone mini產量。

●傳東芝擬斥資逾17億元擴大生產電動車晶片。

●311大地震10周年前夕，日本政府擬擲千億復興經濟。

●豐田毋懼車用晶片荒，箇中原因係...

●疫苗大生意！全球三大藥廠料進帳逾3,000億元。

●新興市場之父：比特幣倘下跌，科技股將受打擊。

●中移料今年網內5G手機銷量逾2億部。

●機構分析料比特幣可見75,000美元。

●全球最大黃金ETF持倉量按日減少1.46噸。

●太樂觀？大摩料美國經濟3月底恢復至疫情前水平。

●調查：2月抖音及TikTok美市場非遊戲下載量稱冠。

●食品通脹來勢洶洶？黃豆食用油價飆，亞洲豬瘟豬價揚。

●新債王警告：美國通脹將逾3%，美股回調遠超15%。

●花旗追討「烏龍匯款」不果，傳將向相關公司報復。

●末日博士及《沽注一擲》主角齊響警，美股泡沫化恐現「毀滅性崩盤」。

●中國連續兩個月錄得通縮，2月CPI按年跌0.2%。

●調查：71%港人陷財困時傾向以數碼方式與銀行接洽。

●調查：僅38%受訪者透過「扣稅三寶」申請稅務扣減。

●市建局大角咀項目至少錄21份意向書。