國泰復甦遠差過預期　分析籲勿沾手

國泰在周三午間公布差劣的業績，股價隨即在下午時曾失守7元關口，低見6.94元，全日收挫0.56%，收報7.06元，市值單日蒸發逾2.57億元。

信誠證券聯席董事張智威表示，國泰業績「見紅」是意料中事，已經「蝕錢蝕到沒有懸念」。即使近期市場炒作經濟重啟，傳統經濟股份理論上會上升，但國泰依然由早前的7.76元高位回落9%。當市場不論炒作新經濟股或舊經濟股時，國泰股價依然升不起，投資者唯一可做的是不要沾手。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興表示，現時國泰要憂慮兩項因素，一是集團預計今年上半年運作的可載客量將低於疫情前的1/4，全年可載客量將遠低於50%，反映公司的復甦情況遠差過預期。另一項要擔心的情況是，國泰現時只獲得15條原先由旗下國泰港龍航空營運的航線經營權，憂慮當日後行業復甦，同業競爭加劇，國泰的市場佔有率將會下跌。

鄧氏指，與航空同業比較，現時國泰的經營成本依然高，需要時間瘦身，才有機會改善競爭力，預期國泰股價不會有太大反彈動力，後市會繼續浮浮沉沉。