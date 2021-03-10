全球缺「芯」！三星破天荒加速研發　中芯力追台積電

疫情衍生「宅經濟」，加上中美科技戰遺禍，令晶片一下子恍如上世紀石油般珍貴。為追趕晶片代工「一哥」台積電的先進製程，三星電子去年研發費用創紀錄，共斥資21.2萬億韓圜(約186億美元或1,450億港元)，收入佔比高達9%，兩個數字均高過疫前的2019年。

不過，台積電也非省油的燈，料今年資本開支將創紀錄增至250億到280億美元，其中80%就是用來擴大7納米或以下尖端製程的優勢，而該公司上月營業收入也創下同期歷史新高，按年增長14.06%至1,065.34億元新台幣(約291.93億港元)，可見其燒錢大賽有強勁的生意額支撐。

據南韓官方數據，今年該國整體半導體產業全部資本開支預計在189億美元左右，就算是2022年，也僅增至約200億美元。這樣看來，三星技術短期要超越台積電恐緣木求魚。

無論如何，中芯、三星及台積電皆是全球缺「芯」的贏家。有報道指出，為控制短缺造成的損失，南韓昨宣布，與汽車晶片供應有關的商務人士，4月起入境不再需要接受14天強制隔離檢疫，官方也考慮優先為晶片採購人員接種疫苗。當地雖然是全球晶片的重要出口國，但國內車廠倚賴的汽車晶片有98%來自進口，產能無法在短期提高。當局料缺「芯」持續到第三季。

就此，市傳東芝將斥資250億日圓(約17.85億港元)於日本國內的主要工廠建立一條新的功率半導體生產線，引進能量產電動車相關半導體的製造設備，目標讓產能提升兩成。