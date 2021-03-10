國泰去年燃油對沖狂輸逾30億　分析員直斥神仙難救

國泰管理層曾多次揚言，燃油對沖為合理的政策，因為可以減少油價波動對主要成本的不利影響。可是分析員猛烈批評，對沖的精神猶如幫公司買保險，「無理由會輸凸」，如此「豪賭期油」會損害股東和員工的利益。

數據顯示，國泰自2010年起的11個財政年度，居然只得2011年一次在燃油對沖上贏錢，錄得盈利18.14億元，其餘10個年度該項目都是虧損，累虧285.37億元，是名副其實「贏粒糖、輸間廠」。

其中，2015年及2016年每年燃油對沖虧損更逾84億元，2017年亦達63.77億元，大幅拖累國泰業績在2016年由盈轉虧蝕5.75億元，2017年虧損更擴大1.19倍至12.59億元。

分析員表示，國泰過往多個年度，燃油對沖比率佔耗油量往往逾六成，近年雖然減少對沖比例，但仍未扭轉虧損狀態，去年虧損更倍增。縱然公司去年10月宣布改革，但在如此的對沖政策下亦神仙難救。