一手新界豪宅搶市場目光　率先披露標準單位資料

豪宅需求殷切，各區同類型全新樓盤隨即加速部署出籠。除了目前正在收票的西南九龍臨海項目之外，新界東區亦有位處半山的新盤快將加入推售行列，發展商為加強軟銷，不惜率先披露標準單位平面圖等資料。

●沙田瓏珀山樓書料月內發布 圖則首度曝光

新界區豪宅項目熱銷，發展商推盤態度積極。新地代理總經理胡致遠表示，沙田瓏珀山正全速部署推售，本月內有機會發布樓書，今日(10日)率先介紹標準戶平面圖，希望盡快推出市場。

他透露，項目位處半山，景觀開揚，第1期由3座物業組成，提供196伙，間隔三房一套至四房雙套不等，標準戶實用面積約920方呎起，整體佔近兩成為四房大戶。

他指出，當中Crown Tower 18樓A室，實用面積約1,500方呎，屬標準戶中最大，間隔四房雙套連工作間設計，樓層高度3.35米。

●西南九龍維港滙I最終料錄逾2000票登記

新盤收票反應理想。會德豐地產常務董事黃光耀表示，由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，本周六正式開售，截至周二晚已錄逾1,600張入票，大手客佔逾一成，料最終可超過2,000個登記。本周六亦會推出5伙1座A室四房雙套房大宅招標發售，實用面積1,385方呎，屬標準房中最大，可享維港海景，參考區內同類物業呎價約3.5萬至4萬元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，預期該盤首批發售單位可一Q清枱，部分買家有意斥資3,000多萬元購買兩伙3房戶，預計3月一手交投量可望達2,000宗。公司為該項目買家提供銀行同業拆息(H)加1.3厘樓按計劃。

●恒基物業不足個半月速沽379伙 吸金逾20億元

一手樓市交投暢旺，發展商售樓成績理想。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，部門負責銷售的樓盤，自2月1日至今(3月10日)不足一個半月內，合共售出379伙，總成交金額逾20.35億元。

當中屯門帝御‧嵐天佔337伙最多，北角君譽峰期內售出14伙、元朗尚悦‧嶺則佔9伙、屯門帝御‧星濤及馬鞍山迎海·駿岸亦各沽8伙，而元朗尚悦‧天城剛錄得首宗成交，做價2,600萬元。他指出，公司近期連錄多宗特色大宅的大額交易，反映此類單位備受買家追捧。

●元朗尚悅·天城首錄成交 洋房做價2600萬

該洋房實用面積1,826方呎，天台面積433方呎，前庭及花園則分別159與137方呎，買家選用730天成交期計劃，可享提前入住優惠。

●大埔雲滙第2期加推64伙 平均價逾1.8萬元

發展商爭相推售單位吸納市場購買力。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下大埔白石角雲滙第2期，加推64伙的價單，當中包括不少特色單位，扣除最高19%總折扣優惠後，折實平均呎價18,425元，整體折實售價介乎633.56萬至1,532.6萬元，呎價由1.65萬至2.03萬元。項目同時發出新銷售安排，將於下周三（3月17日）發售12伙。

●何文田傲玟連沽3伙分層大宅

市區豪宅盤承接力轉強。據一手銷售資訊網資料，高銀集團旗下何文田傲玟日前連沽3伙，包括2座3樓、11樓及12樓A室，每戶實用面積1,403方呎，成交價介乎3,930.9萬至逾4,366.13萬元，呎價28,018至31,120元。