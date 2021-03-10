業主收窄議價空間　泓景臺放盤半年僅減8萬沽

二手業主見市旺，紛紛收窄議價空間，長沙灣泓景臺兩房單位，去年9月放盤半年，僅降價8萬元，以942萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西營盤順泰大廈高層C室，實用面積295方呎，兩房間隔，以593.8萬元易手，實用呎價20,129元，新買家屬於投資客，原業主於2011年以200萬元買入，持貨10年帳面獲利393.8萬元，單位升值196.9%

●上環普頓臺極高層C室，實用面積488方呎，兩房間隔，坐享維港海景，叫價1,200萬元，放盤不足2個月，減35萬元，以1,165萬元售出，實用呎價23,873元，新買家屬於用家。

●西灣河嘉亨灣1座中低層D室，實用面積約504方呎，兩房連儲物室間隔，望海景，近日以1,183.8萬元沽出，實用呎價約23,488元，屋苑3月累錄約7宗二手買賣，平均實用呎價約23,865元，現時有約170個單位放售，叫價由750萬元起。

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九龍區

●長沙灣泓景臺3月暫錄約4宗買賣，平均實用呎價徘徊於18,750元，其中3座高層F室，實用面積477方呎，兩房間隔，去年9月以950萬元放售，放盤半年，僅降價8萬元，以942萬元沽出，實用呎價19,748元。

●旺角居屋富榮花園10座低層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，望遠海景，未補價第二市場以588萬元易手，實用呎價12,149元，原業主於2014年3月以355萬元購入，持貨7年至今轉售帳面獲利233萬元，單位期內升值66%。

●奧運站維港灣10座低層E室，兩房間隔，望內園景，實用面積約457方呎，以約950萬元放盤僅8小時，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約21萬元，以約929萬元成交，實用呎價約20,328元，新買家為換樓客，睇樓後即決定承接。

●啟德1號(II)第5座中層D室，三房間隔，實用面積約799方呎，以約30,000元放租一星期即吸引同區客洽詢，議價後減價1,000元或約3%，以29,000元租出，實用呎租約36.3元，新租客為一家四口，睇樓兩次即決定承租。

●啟德嘉匯9座低層E室，實用面積632方呎，套三房間隔，吸引用家承接，成交價1,455萬元，呎價約23,022元，原業主於2018年1月以約1,372.5萬元購得，辣招鬆綁後即沽，轉手帳面獲利82.5萬元，升值約6%。

●將軍澳清水灣半島6座中層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望海景，原以叫價800萬元放盤，經議價後減價35萬元或約4.4%，最後以765萬元交吉交易，實用呎價約14,627元，上述單位因有租客所以未能睇樓，而買家是作自用，經一輪議價及考慮後買入。

●將軍澳南豐廣場1座極高層A室，實用面積約702方呎，套三房間隔，日前以980萬元沽出，實用呎價約13,960元，該屋苑3月累錄約4宗二手買賣，現時有約70個單位放售，最低入場價由620萬元起。

●將軍澳新都城2期8座中層C室，望山景，兩房間隔，實用面積約363方呎，以約680萬元放盤逾1年後，獲同區客接洽，雙方議價後減價約12萬元，以約668萬元成交，實用呎價約18,402元，新業主為長線投資者，睇樓3次後決定承接。

●將軍澳居屋富康花園5座高層F室，實用面積431方呎，兩房間隔，去年7月放盤，未補價第二市場原先叫價500萬元，累減75萬元，減幅達15%，獲外區綠表買家以425萬元承接，實用呎價9,861元。

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新界區

●青衣盈翠半島10座高層E室，實用面積約788方呎，套三房連儲物室間隔，可遠望維多利亞港海景，原先叫價1,600萬元，經議價後減價72萬元或約4.5%，最後以1,528萬元成交，實用呎價約19,391元，屋苑3月暫錄約3宗二手買賣，平均實用呎價約19,005元。

●荃灣萬景峯3月暫錄兩宗成交，包括1座低層E室，實用面積508方呎，兩房間隔，享清靜內園景，叫價1,040萬元，輕微減價30萬元，即獲買家以1,010萬元承接，實用呎價19,882元，新買家為上車客，擔心遲買會貴，即加速覓盤入市自用。

●荃灣海之戀．愛炫美5B座低層A室，實用面積508方呎，兩房間隔，享海景，最初開價970萬元，放盤約三個月，減價60萬元，以910萬元沽出，實用呎價17,913元，新買家為年輕上車客，睇樓僅三天，因眼見樓市成交急速，盤源快速收窄，立即入市，原業主則於2017年8月以824萬元一手買入，持貨3年半轉售，帳面獲利86萬元，單位期內升值約10%。

●屯門偉景花園B座中層D室，實用面積417方呎，兩房間隔，最初開價465萬元，微減4萬元，以461萬元沽出，實用呎價11,055元，新買家為上車客，兩個月前在區內覓盤，入市預算470萬元以內，當時市中心仍有選擇，但農曆新年後樓市迅速轉升，一線屋苑樓價急升，最後轉至二線屋苑，睇樓一日內入市。

●屯門龍成花園3座中層E室，實用面積692方呎，三房連士多房設計，原業主增加議幅，累積減價達30萬元，獲區內分支家庭即睇即買，以790萬元購入自用，實用呎價11,416元。

●屯門居屋兆禧苑B座高層9室，實用面積363方呎，一房一廳間隔，原業主有輕微議價空間，區內上車客決定於已補價自由市場以456萬元購入作自住之用，實用呎價12,562元。

●屯門豐連2座低層H室，實用面積253方呎，開放式間隔，租客為區內分支家庭客，為鄰近家人居所，決定以每月9,300元承租，並預繳半年租金，實用呎租36.8元，如以同類型單位銀行估值約425萬元作計算，租金回報率達2.6厘。

●屯門新屯門中心3月暫錄約4宗買賣，屋苑3座高層H室，實用面積約597方呎，三房間隔，日前叫價690萬元放售，翌日即獲換樓客零議價承接，實用呎價約11,558元，原業主於2005年10月以約147萬元購入，是次轉售帳面獲利543萬元，期間升值逾3.6倍。

●天水圍嘉湖山莊3月錄23宗買賣，較上月同期18宗多28%，其中麗湖居2座低層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，叫價520萬元，業主象徵式減價1萬元，以519萬元沽出，實用呎價11,637元，新買家為同區上車客，買樓準備結婚，睇樓翌日拍板承接。

●元朗朗屏8號5座高層J室，實用面積392方呎，一房間隔，叫價658萬元，業主態度硬淨，放盤半年，待善價才沽，新近有買家睇樓後立即落票洽購，最終減價20萬元，以638萬元沽出，實用呎價16.276元，仍創出一房戶新高，買家為同區上車客。

●元朗PARK YOHO3月暫約5宗買賣，上月全月則錄得9宗，近日PARK YOHO Genova第12座高層A室，實用面積721方呎，套三房連儲物室間隔，最初開價950萬元，減價13萬元，以933萬元沽出，實用呎價12,940元，新買家為同區換樓客，原業主於2017年7月以863.29萬元購入，持貨近4年帳面獲利69.71萬元，單位期內升值約8%。

●元朗尚悅9座中高層D室，實用面積約443方呎，兩房間隔，去年10月開始放盤，原叫價630萬元，經議價後減價31萬元或約4.9%，至近日以599萬元獲同屋苑租客承接，實用呎價約13,521元，原業主於2013年3月以約415.6萬元購入，持貨約8年帳面獲利約183.4萬元。

●上水海禧華庭1座高層G室，實用面積約392方呎，兩房間隔，日前終以503萬元沽出，實用呎價約12,832元，原業主於2000年4月以約161萬元購入，持貨約21年轉手帳面獲利約342萬元，物業升值約2.1倍，屋苑現時約有12個單位放售，入場費由510萬元起。

●上水居屋翠麗花園1座高層F室，實用面積481方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約470萬元，放盤約1個月時間，零議價下易手，實用呎價9,771元，新買家為外區客，見單位間隔少有放盤，即決定購入自住。

●粉嶺牽晴間3月暫錄10宗買賣，對比上月同期錄約2宗大幅增加，最新錄得5座高層F室，實用面積570方呎，套三房間隔，議價後以753.8萬元獲承接，實用呎價13,225元。

●大埔翠林閣1座高層連天台戶，實用面積485方呎，兩房間隔，以680萬元承接，實用呎價14,021元，原業主於2016年以426萬元購入，持貨5年帳面獲利約254萬元，單位升值約60%。

●沙田第一城3月暫錄14宗買賣，對比2月同期錄約6宗顯增，其中37座中層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以550萬元易手，實用呎價18,092元，原業主則於2013年以334萬元購入，持貨8年帳面獲利216萬元，單位升值約64.7%。

●火炭居屋穗禾苑E座低層4室，實用面積411方呎，兩房間隔，原先叫租10,000元，放盤9日，業主見新租客具誠意，一口氣減價1,000元，以月租9,000元租出，實用呎租21.9元，業主於1989年2月以49.5萬元購入上址。

●馬鞍山雅濤居1座中層B室，實用面積785方呎，套三房間隔，日前以1,095萬元易手，實用呎價13,949元，原業主於2011年以536萬元購入單位，持貨10年帳面獲利559萬元離場，單位升值約104%。

●馬鞍山新港城B座低層2室，實用面積348方呎，兩房間隔，開價618萬，放盤一個月，減價16萬元，獲買家以602萬元承接，實用呎價17,299元，原業主於2017年2月以458萬元購入，持貨4年至今沽售，帳面獲利144萬元，單位期內升值31.4%。

●馬鞍山銀湖‧天峰3座低層B室，實用面積690方呎，三房間隔，叫價1,080萬元，獲買家以1,072萬元承接，實用呎價15,536元，原業主於2014年4月購入上址，當時作價672萬元，持貨約7年至今沽售，帳面獲利400萬元離場。