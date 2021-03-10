美國2月CPI升1.7%　分析指5月可達3.6%

美國2月消費物價指數(CPI)按月升0.4%，按年則升1.7%，為去年2月以來最大升幅，均符合預期；扣除食品和能源的核心CPI按月升0.1%，按年則升1.3%，升幅分別略低於市場預期的0.2%和1.4%。

美國通脹適度上漲，市場上的爭論是，這波上漲是否像聯儲局和許多經濟學家所說的那樣是暫時的，還是更大趨勢的開始。隨着通脹上揚，黃金多頭或將迎來轉機。

摩根士丹利宏觀策略師Jim Caron表示，對聯儲七主席鮑威爾的通脹預測表示贊同，即通脹上升可能是暫時性的。如果工資不出現大幅上漲，預計不會出現持久的通脹趨勢，但這也可能讓市場感到不安。

他表示，1.9萬億美元的財政刺激計劃有望為經濟注入活力，而如果CPI報告比預期的更熱，市場可能會受到驚嚇。

然而，巴克萊銀行高級經濟學家Uruci預計，到了5月份美國整體通脹率可能高達3.6%。他指出，在去年12月刺激法案獲得通過後，消費者對商品的需求維持強勁，今後還將迎來另一輪需求上升，這將令核心商品價格保持強勁。服務業方面可能也會面臨需求的上升，預計這將發生在第三或第四季度。