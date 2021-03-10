通張壓力低迷！道指飆360點創新高　港股夜期靠穩

數據顯示美國通脹壓力仍然低迷，美股道指早段曾飆逾360點，再創新高，惟目前回順至32,108點，升275點或0.86%；標指報3,900點，升24點或0.64%；納指13,203點，升129點或0.99%。港股期指夜市報28,909點，升105點，高水1點。

Optimal Capital的戰略主管Frances Newton Stacy表示，周二由科技帶動的反彈可能只是納指的「死貓反彈」。其他策略師也認為，對通貨膨脹和利率上升的不安情緒可能仍將是今年投資者的中心主題。

周三科技股個別發展，蘋果公司跌0.94%；微軟升0.24%；Facebook跌0.38%；Netflix升0.84%。

數據方面，美國2月未季調核心CPI年率實際公佈1.30%，預期1.4%，顯示通脹壓力仍然低迷。作為貸款基準利率的10年期美國國債孳息率回落至1.541厘。

美國眾議院周三將針對拜登的1.9萬億美元刺激計劃投票，料該計劃將獲得通過。

【22:30】經濟數據顯示美國通脹維持受控，加上科技股續有買盤支持，美股周三(10日)早段做好，道指升314點，至32,146點，創新高；標指升32點，至3,907點；納指升177點，至13,250點。

通用電氣(GE)將旗下飛機租賃業務與愛爾蘭的AerCap合併，此外，GE董事局建議將股份八合一。GE股價早段跌3%至13.57美元，AerCap跌3.5%至54.03美元。

有指蘋果公司(Apple Inc.)削今年上半年的iPhone生產訂單20%，股價早段照升0.2%至121.36美元。

電動車初創公司股票繼續受捧，理想汽車、蔚來和小鵬汽車分別漲8.5%、8.1%和6.7%。

不過，美股好友、沃頓商學院教授西格爾警告納指反彈浪難以持續，利率上升和經濟重啟的樂觀情緒下，增長股會繼續受壓，雖然不預期科技股會重演20年前的冧市，但相信未來6至12個月領升的股份基本上不會是科技股。

撇除納指，他對美股未來6個月仍極端樂觀，相信「有排升」，預期長債債息將大幅上升，價值股將受捧，重申預期道指今年將上探35,000點的預測，即較周二收市仍有10%上漲空間，又指經濟火熱程度將是多年未見。