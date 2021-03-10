疫情大流行一周年　經濟「恐慌」變「熊慌」？

2020年3月11日為世界衞生組織（WHO）宣布「疫情大流行」（Pandemic）的日子，當日宣布後，全球股市隨後集體暴冧，迫使各地央行史無前例泵水救市！一年過去，全球經濟及資產市場起了翻天覆地的變化，或許正由「恐慌」步入「熊慌」。

【港股】

世衞宣布新冠肺炎疫情在全球大流行後，觸發環球股市恐慌情緒，拖累港股亦隨之急挫，恒生指數於其後6個交易日暴瀉逾4,000點，失守22,000關口。不過，隨全球央行大舉「放水」托市，港股逐步企穩，迄今恒指已較一年前高3,676點。

受惠於全球低利率環境及美元弱勢、人民幣走強，外資大舉流入中國股市帶動，以及「宅經濟」興起，去年新經濟股成升市火車頭，尤其中資科技股飆漲，股價屢創新高。直至去年11月疫苗面世消息陸續傳出，市場憧憬經濟加快復甦，舊經濟股重獲資金青睞。而美國10年期國債孳息率亦回升至疫情初水平，資金板塊輪動，導致近日港股走勢波動。

至於國企指數收報11,059點，升86點；恒生科技指數開市飆5.7%，之後升幅收窄，收報8,216點，升153點。

大華繼顯執行董事梁偉源表示，全球疫情已漸漸回穩，現時中港股市出現波動，主要因美國債息在短期內急升，加上農曆新年後人民銀行「收水」，觸動投資者神經，因而作出過度反應。他預期，債息率將有所回穩，加上投資者已消化大部分負面消息，未會再現熊市，但由於資金在板塊間輪炒，短期恒指大機會維持日升日跌格局，在29,000點附近上落。

【新債王預警夏季大冧市】

回顧去年3月11日「疫情大流行」，美股道指處於約23,000點，之後勁跌，在3月23日觸底後展開升浪，隨着資金從增長股輪動到價值股，道指近期衝破32,000點關，周二再創收市新高，今年前景續獲唱好。

在疫苗開始接種及美國拜登政府推動新一輪財政刺激方案下，投資者押注經濟復甦，惠及金融和原材料股表現，道指水漲船高。去年充當升市火車頭的科技股，因美國債息上漲及估值高昂，近日遭洗倉，納指周一更陷入調整。

美債息回落，投資者趁低吸納，科技股周二反彈，帶動納指收市漲464點或3.6%，創去年11月4日以來最大百分點升幅，亦令納指自2月12日高位以來跌幅收窄至7.2%。科技股如Square和Roku均錄雙位數漲幅，「女股神」伍德（Cathie Wood）旗艦交易所買賣基金（ETF）Ark Innovation ETF收市亦飆10%，創2014年上市以來最大單日升幅。

惟美股好友、沃頓商學院教授西格爾反警告，納指反彈浪難持續，因利率上升和經濟重啟的樂觀情緒，會令增長股受壓，雖然不預期科技股會重演20年前的大冧市，但相信未來6至12個月領升的股份基本上不會是它們。撇除納指，他對美股未來6個月仍樂觀，相信「有排升」，預期長期債息將大漲，價值股會受捧，重申道指今年上試35,000點的預測，即較周二收市仍有10%上漲空間，又指經濟火熱程度將是多年未見。

隨着經濟復甦，「新債王」岡拉克預期美國通脹今年夏季將升至3%以上，並會持續數月，拖累美股大跌，跌幅或遠大過10%或15%，但不清楚會否如電影《沽注一擲》的主角原型Michael Burry所言般暴冧逾80%。他續指，長遠看好商品市場及看淡美元，黃金則因出現相當大的拋售，預期長遠會反彈。

【人口危機】

疫情加劇全球人口危機，尤以發達國家最嚴重！歐美及東亞地區國家過去一年的出生率均插水式下滑，這與很多專家原本估計「宅在家」抗疫有助提升出生率的情況背道而馳，反映工作前景不穩，窒礙了年輕人結婚和生仔，長遠會拖累經濟活力。

過去重大災難包括瘟疫、戰爭及經濟危機往往導致出生率下降，今次也不例外。意大利是去年受疫情打擊最嚴重的發達國家之一，當地統計當局初步數字顯示，15個主要城市去年12月出生嬰兒數目按年大減21.6%，遠多過首10個月平均3.3%跌幅。當地婦女組織的主席Maria Vicario指出，出生率下降問題一直存在，現時情況是前所未見，因愈來愈多年輕人失業，被迫押後結婚和生仔計劃。

法國1月份出生嬰兒數目亦按年急跌13.5%，遠高於去年首10個月平均1.7%的跌幅。至於匈牙利是疫症爆發前，少數出生率上升的歐洲國家，惟去年12月出生率亦宣告大跌。

亞洲方面，南韓去年出生人數降至史上新低，僅27.58萬，按年大減10.65%，並首次少過死亡人數，令總人口減少兩萬人，跟近年一直人口萎縮的日本看齊。

有人口學者表示，有些「嬰兒荒」是短暫的，之後出生率會反彈，惟當經濟危機拖得愈久，人們就愈押後，甚至放棄生育。如美國出生率於2007年創出多年新高之後，2008年金融海嘯隨即導致出生率大跌，之後一直呈現逐步下降趨勢。據去年4月底至5月初進行的一項調查發現，有三分之一的美國受訪女性稱，由於疫情肆虐，希望延後生育或減少生孩子數目。華府智庫布魯金斯學會亦於去年12月估計，疫情將導致美國今年出生嬰兒數目較去年減少30萬名，該預測是基於調查及往績顯示，當失業率每升一個百分點，出生率將減少約1%。

對發達國家來說，出生率下降是極壞消息，因年輕人是創新及經濟增長的動力，並靠他們工作維持退休基金和醫療融資，缺乏工人亦難以維持生產力增長。

【疫苗商機】

全球各地在疫情大流行一周年已展開疫苗接種，成為一大商機及推動經濟的引擎。據報，藥廠輝瑞和BioNTech的疫苗今年將為兩家公司帶來150億美元收入，莫德納（Moderna）將取得184億美元，而強生子公司Janssen則取得100億美元。換言之，全球3大藥廠出售疫苗料進帳逾400億美元（逾3,120億港元）。

輝瑞和BioNTech的疫苗是首獲美國食品及藥物管理局（FDA）緊急使用授權的疫苗，需要施打兩劑，在美國的售價為39美元，歐盟為38美元左右。次批獲緊急使用授權的疫苗為莫德納，目標是在今年付運10億劑疫苗，明年再付運14億劑，該疫苗也需要施打兩劑，在美國售價30美元，而在歐盟則為36美元。Janssen的疫苗在2月27日獲緊急使用授權，只需單次注射，計劃今年底前生產10億劑疫苗。

有研究亦指出，以目前全球疫苗年產量30億劑估算，可為環球國內生產總值（GDP）貢獻8.7萬億美元（約67.8萬億港元）。

不過，去年在防控疫情方面表現較佳的亞洲地區，如今在疫苗施打上相對落後，並繼續專注關閉邊境等限制措施，可能導致經濟復甦速度落後於美國和其他國家。亞洲地區如中國、泰國和澳洲透過阻止人員流入及強力堵截病例，幾乎撲滅境內疫情，民眾生活接近回復正常，經濟受到的衝擊亦遠少過西方國家。惟成功控疫也令許多亞洲地區不急於接種疫苗，高盛估計，大部分亞洲地區迄今已接種疫苗的人口比例仍相當低，恐要到明年才達到群體免疫，反觀，英美兩國有一半人口可望於5月底前完成接種。

這可能導致部分亞洲地區在全球重啟商業活動和國際航班復飛之際，仍需嚴控邊境，保護大部分仍未有抗體的民眾。相關防疫措施的代價是難以吸引投資者、海外工人、遊客和學生，本地人離境後也無法輕易回來，如澳洲每年來自海外學生的收入達310億美元，去年因封鎖邊境而大減20%。

【散戶主導】

疫情大流行一周年，隨着確診數字上漲的竟是各地股票。主因全球央行「開閘放水」，市場資金史無前例地充裕，加上人們被困家中，既可賺錢，又可藉政府派錢消磨時間的「娛樂」的就只有炒股。這趨勢同時帶旺各地交易所收入，亦為大小網上券商帶來爆發式增長。不僅如此，大量散戶湧入股市，形成一個新現象──市場不再只聽大戶說話，「散戶力量」益形重要，大鱷反而要建立追蹤散戶的電腦模型，甚至開設相關的交易所買賣基金（ETF）。

事實上，內地滬深股市去年交投已重回2014年及2015年榮景，而南韓首爾和香港的股票交易額同樣創新高；亞太區諸如台灣、印度、印尼和越南等地亦錄得龐大的換手率。

富途市值一年飆12倍

股市持續暢旺，最先受惠的是各地交易所，如香港交易所（00388）因去年日均成交創新高，全年盈利增23%至逾115億元，股價年內屢破頂。同樣受惠的還有一眾網上券商，在美上市的富途控股市值飆至195億美元，幾乎是一年前的12倍。

滙豐銀行亞太股票策略主管Herald van der Linde認為，大量亞洲散戶出現，其投資規模令人難以置信。這些散戶的交易量和其所持股票價值，都不容忽視。

在「散戶異象」中，最具代表性的是至今仍未斷尾的GameStop（GME）事件。1月份Reddit討論區散戶反擊傳統沽空機構挾淡倉，令GME股價暴漲，及後沽空機構香櫞更認輸敗走，公開明言不再發表沽空報告。風波中的討論區散戶大都是年輕一族，為本應一盤散沙的個體戶透過網上討論區而團結起來，甚至撼贏大戶，此現象引起美國監管當局關注，足見疫情大流行對金融市場的威力。

GME風波的主角、美國網上交易平台Robinhood亦一戰成名，有傳以首次公開招股（IPO）形式於納斯達克上市，最新估值117億美元，預計月內掛牌。據估計，單計今年1月，該交易平台用戶急增300萬，大多是年輕散戶。