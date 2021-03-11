理財Campus：復甦在望 舊經濟股尋寶
2021年03月11日 00:09
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中、港兩地均已啟動新冠疫苗注射，相信次季防疫措施有望逐步放寬，經濟將重拾正軌。首季資金已見轉向，即從高估值的新經濟股，流往具復甦概念的傳統經濟板塊。相信未來三季傳統經濟股會有好表現，不妨順勢而為，發掘受惠兩地經濟增長的實力股！
【內需：銷情看漲 體品食品宜低吸】
疫情期間，禁聚及營業限制大大影響消費氣氛，除了網絡消費表現尚可，傳統行業大受打擊。不過，隨着新冠疫苗啟動接種，相信傳統行業和實體店有望陸續迎來復業潮。
內地官方預計今年國內生產總值(GDP)增長在6%以上，不少投資銀行就預期增長可能在8%水平，主要是去年的比較基數較低，加上內地經濟形勢良好，人民幣匯率相對穩定，吸引外資流入人民幣資產，中資股投資氣氛有望保持熱度。內需股中，可以留意體育用品、飲食及基礎運輸等股類，皆可受惠。
疫情期間，不少康體活動都要停止。當疫後經濟重啟，相信體品股銷售有望迎來增長周期。體品股李寧(02331)及安踏體育(02020)都是內地的知名品牌，疫下內地消費者無法出門旅行購物，這些一線本土品牌反能獲本土中高端消費者垂青，疫後實體零售店和中低端產品銷情亦有望復甦，盈利可看高一線。近月李寧及安踏股價都已較高位明顯調整，值博率重現吸引力。
食品股之中，龍頭蒙牛乳業(02319)則受惠乳製品供應鏈回復正常。去年疫情下，公司上半年收入仍錄得375.33億元人民幣，按年僅跌5.8%，相信下半年收入已有改善，今年會回復增長。近年公司更積極拓展高端市場，盈利能力增強，更可抵銷原奶價格上升的影響。該股股價自今年1月高位53.85元開始回落，跌至近期在40元水平現承接，38至40元是一個較大的支持區，不妨留意中線收集的機會。
此外，內地經濟景氣持續好轉，內銀股受政策主導而須「讓利」支持實體經濟的壓力亦有望紓緩，加上內地加強互聯網企業的金融科技監管，有助緩減傳統銀行業的競爭壓力。在零售銀行及增長理財服務上向來較進取的招商銀行(03968)，可視為內銀股的首選股份，中長線目標重上80元樓上，回吐主要支持在50元關。
【收租：禁聚逐步放寬 零售市道望反彈】
疫情逐步受控，除了刺激消費及出口需求外，同時能帶動住宅及商舖租金。隨着本月初開始接種疫苗，本港疫情確診個案開始回落，政府放寬禁聚令，未來有望陸續放寬社交距離措施，預料下半年零售市道會有較顯著復甦，與內地恢復全面通關更將成為股價爆上的催化劑。種種消息利好零售收租股，領展房產基金(00823)是其中的受惠者。
投行瑞銀的研究報告指出，放寬限制措施或會進一步提升在1月已經見底的本地零售及商場人流，鑑於確診個案近期有下降趨勢，預計本地的零售人流可快速反彈至上一波疫情前、即去年10月底的水平，對領展的前景看法正面，故給予「買入」評級。
在全球量化寬鬆政策及低息環境下，不少人借錢套息投資，投資者亦會傾向選擇息率較高及穩定派息的產品，如領展息率約4厘，進可攻退可守。其中領展於去年11月宣布增加股息派發，為少數仍能增加派息的本地收租股，同時公司可受惠於中產消費轉移至大眾市場的趨勢。年內股價目標重上80元，股價在70元樓下可逢低收集。
此外，經濟復甦，集體運輸景氣亦有望復常，港鐵(00066)的鐵路運載量亦有望受惠，加上沙中線總體工程已完成逾九成，料啟德至紅磡可於今年第三季開通，估值有上調空間。每次調整回落至50日線(現處45元)，均可留意收集機會。
【航空：疫苗帶動 最壞時期已過】
全球各地已開始接種疫苗，雖然有專家猜測距離全世界群體免疫至少仍需兩、三年時間，惟相信隨着疫情受控，航空業景氣有望逐步恢復，即使進度未必太快，但行業景氣應已過最壞時候。
事實上，多國包括南韓亦在研究疫後逐步推出「旅遊氣泡」等刺激航空業的活動，暑假亦有國際郵輪公司開始復航。休閒旅遊有限度嘗試復業的成效，將為下半年行業復甦提供指引。
市場分析指，當疫苗接種普及化，料地區與地區之間會嘗試增加人流往來，包括消閒旅遊及商務旅遊，當中可能透過國際機構研究的「旅遊疫苗通行證」之類的標準化健康證明作為恢復人口流動往來的基礎，即若證明已打疫苗，遊客可獲豁免隔離檢疫或縮短檢疫時間，這將是推動航空業再回復增長的催化劑。估計最先恢復航空運輸的地區，將可搶佔這次經濟復甦潮的「頭啖湯」，亞洲地區相信是焦點市場，建議關注中國民航信息網絡(00696)、中國南方航空(01055)、中國國航(00753)和中國東方航空(00670)。
國際航空運輸協會(IATA)最新估計，航空業今年將燒錢750億至950億美元現金，意味現金流正增長可能要待明年才會出現。若各國政府繼續要求提供核酸檢測或疫苗接種數據，全球標準將是重啟國際旅遊的關鍵。該組織擬推出「國際航協旅行通行證」(IATA Travel Pass)，以幫助遊客和政府管理數字健康憑證，但IATA Travel Pass的實施要在各國政府同意所需的訊息標準後才能實現。
【航運：受惠需求升及運費高企】
受惠運費創新高，加上疫下個人防護裝備，以及在家商務和消閒相關用品需求旺盛，去年航運業表現逆市向好。雖然全球啟動疫苗接種，運力回升，或會限制運費升勢，但再通脹風險升溫，運費仍會相對高企，加上經濟活動將刺激航運需求，只要油價升勢有序，航運業前景有望維持向好。
個股方面，中遠海控(01919)股價去年下半年開始反彈，疫情導致歐洲物資短缺，有利內地出口做好，加上航運運費屢創新高，去年錄股東應佔溢利99.2億元人民幣，按年增長46.7%。當今年全球經濟恢復正常，海外需求便會迅速增加，屆時公司的利潤空間更大。
雖然太平洋航運(02343)近日發盈警，去年全年轉蝕2.08億美元，但由於公司業務以鐵礦石及農作物為主，對波羅的海乾散貨指數更為敏感，相信隨着經濟、環球工業活動及農作物需求改善，散貨運需求將迎來增長，加上航線涉及東南亞地區，公司亦可受惠於《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)所產生的協同效應。