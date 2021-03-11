理財Campus：復甦在望　舊經濟股尋寶

中、港兩地均已啟動新冠疫苗注射，相信次季防疫措施有望逐步放寬，經濟將重拾正軌。首季資金已見轉向，即從高估值的新經濟股，流往具復甦概念的傳統經濟板塊。相信未來三季傳統經濟股會有好表現，不妨順勢而為，發掘受惠兩地經濟增長的實力股！

【內需：銷情看漲 體品食品宜低吸】

疫情期間，禁聚及營業限制大大影響消費氣氛，除了網絡消費表現尚可，傳統行業大受打擊。不過，隨着新冠疫苗啟動接種，相信傳統行業和實體店有望陸續迎來復業潮。

內地官方預計今年國內生產總值(GDP)增長在6%以上，不少投資銀行就預期增長可能在8%水平，主要是去年的比較基數較低，加上內地經濟形勢良好，人民幣匯率相對穩定，吸引外資流入人民幣資產，中資股投資氣氛有望保持熱度。內需股中，可以留意體育用品、飲食及基礎運輸等股類，皆可受惠。

【收租：禁聚逐步放寬 零售市道望反彈】

投行瑞銀的研究報告指出，放寬限制措施或會進一步提升在1月已經見底的本地零售及商場人流，鑑於確診個案近期有下降趨勢，預計本地的零售人流可快速反彈至上一波疫情前、即去年10月底的水平，對領展的前景看法正面，故給予「買入」評級。

在全球量化寬鬆政策及低息環境下，不少人借錢套息投資，投資者亦會傾向選擇息率較高及穩定派息的產品，如領展息率約4厘，進可攻退可守。其中領展於去年11月宣布增加股息派發，為少數仍能增加派息的本地收租股，同時公司可受惠於中產消費轉移至大眾市場的趨勢。年內股價目標重上80元，股價在70元樓下可逢低收集。

【航空：疫苗帶動 最壞時期已過】

全球各地已開始接種疫苗，雖然有專家猜測距離全世界群體免疫至少仍需兩、三年時間，惟相信隨着疫情受控，航空業景氣有望逐步恢復，即使進度未必太快，但行業景氣應已過最壞時候。

事實上，多國包括南韓亦在研究疫後逐步推出「旅遊氣泡」等刺激航空業的活動，暑假亦有國際郵輪公司開始復航。休閒旅遊有限度嘗試復業的成效，將為下半年行業復甦提供指引。

國際航空運輸協會(IATA)最新估計，航空業今年將燒錢750億至950億美元現金，意味現金流正增長可能要待明年才會出現。若各國政府繼續要求提供核酸檢測或疫苗接種數據，全球標準將是重啟國際旅遊的關鍵。該組織擬推出「國際航協旅行通行證」(IATA Travel Pass)，以幫助遊客和政府管理數字健康憑證，但IATA Travel Pass的實施要在各國政府同意所需的訊息標準後才能實現。

【航運：受惠需求升及運費高企】

受惠運費創新高，加上疫下個人防護裝備，以及在家商務和消閒相關用品需求旺盛，去年航運業表現逆市向好。雖然全球啟動疫苗接種，運力回升，或會限制運費升勢，但再通脹風險升溫，運費仍會相對高企，加上經濟活動將刺激航運需求，只要油價升勢有序，航運業前景有望維持向好。