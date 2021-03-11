東方日報B1：疫情大流行一周年　全球恐慌變熊慌

世界衞生組織(WHO)於2020年3月11日正式宣布「疫情大流行」(Pandemic)，當日宣布後，全球股市隨後集體暴冧，迫使各地央行史無前例「泵水」救市！一年過去，全球經濟及資產市場起了翻天覆地的變化，或許正由「恐慌」步入「熊慌」。

【港股歷險 高低波幅萬點】

世衞去年今日宣布疫情全球大流行後，觸發環球股市恐慌情緒，港股亦隨之急挫，恒生指數於其後6個交易日暴瀉逾4,000點，曾低見21,139點。

鑑於金融市場血流成河，全球央行大舉「放水」托市，港股亦逐步企穩，而受惠全球低利率環境、美元弱勢引發人民幣走強、外資大舉流入中國資產，及「宅經濟」興起，新經濟股成升市火車頭，中資科技股狂飆，股價屢創新高。直至去年11月疫苗面世消息陸續傳出，市場憧憬經濟加快復甦，舊經濟股亦重獲資金青睞。

然而，10年期美國國債孳息率近日回升至疫情初水平，資金板塊輪動，新經濟股遭棄如敝屣，拖累港股於環球股災一周年前夕的敏感時刻急劇調整，過去一年來高低波幅約一萬點，較一個月前的盤中高位，累積升幅大削近四成。

市況方面，連日捱沽的新經濟股周三跟隨外圍報復式反彈，而金融等舊經濟股則回吐。恒指甫開市升482點，惟已是全日高位，曾低見28,710點，最終收報28,907點，升134點。國企指數收升86點，報11,059點。恒生科技指數高開5.74%後也後勁不繼，收市僅升1.9%或153點，報8,216點，未脫離「熊市」。

大華繼顯執行董事梁偉源指，全球疫情回穩，現時中港股市波動，因美國債息短期內急升，加上農曆新年後人民銀行「收水」，觸動投資者神經，而反應過度。他料熊市不會再現，但因資金在板塊間輪炒，短期恒指續於29,000點附近上落。

【道指累升9千 新債王預警冧市】

去年3月11日美股道指處於約23,000點，3月23日觸底後展開升浪，近期衝破32,000點關，累升9,000點，周二再創收市新高，前景續獲唱好。

美國通脹受控，美股周三早段做好，道指升362點，至32,194點創新高；標指升35點，至3,910點；納指升203點，至13,276點。

在疫苗開始接種及美國拜登政府推動新一輪財政刺激方案下，投資者押注經濟復甦，惠及金融和原材料股表現，道指水漲船高。去年充當升市火車頭的科技股，因美國債息上漲及估值高昂，近日遭洗倉。美股好友、沃頓商學院教授西格爾警告，因利率上升和經濟重啟的樂觀情緒，會令增長股受壓，雖然不預期科技股會重演20年前的大冧市，但相信未來6至12個月領升的股份基本上不會是它們。撇除納指，他對美股未來6個月仍樂觀，相信「有排升」，預期長期債息將大漲，價值股會受捧，重申道指今年上試35,000點，即較周二收市仍有10%上漲空間，又指經濟火熱程度將是多年未見。

隨着經濟復甦，「新債王」岡拉克預期美國通脹今年夏季將升至3%以上，並會持續數月，將拖累美股大跌，跌幅或遠大過10%或15%，但不清楚會否如電影《沽注一擲》的主角原型Michael Burry所言般暴冧逾80%。他續指，長遠看好商品市場及看淡美元，黃金則因近期出現相當大的拋售，預期長遠會反彈。

最新數據顯示，美國2月消費物價指數(CPI)按月升0.4%，按年升1.7%，為去年2月以來最大升幅，均符合預期；扣除食品和能源的核心CPI按月升0.1%，按年則升1.3%，升幅分別略低於預期的0.2%和1.4%。

【散戶聚炒成風 GME事件彰顯實力】

疫情大流行一周年，隨着確診數字上漲的竟是各地股票，主因全球央行「開閘放水」，資金史無前例地充裕，加上人們被困家中，既可賺錢，又可藉政府派錢消磨時間的「娛樂」就只有炒股。這趨勢同時帶旺各地交易所收入，亦為大小網上券商帶來爆發式增長。不僅如此，大量散戶湧入股市，形成一個新現象─市場不再只聽大戶說話，「散戶力量」益形重要，大鱷反而要建立追蹤散戶的電腦模型，甚至開設相關的交易所買賣基金(ETF)。

A股去年交投已重回2014年及2015年榮景，而南韓首爾和香港的股票交易額同樣創新高；亞太區諸如台灣、印度、印尼和越南等地亦錄得龐大的換手率。股市暢旺，最先受惠的是交易所，還有一眾網上券商，在美上市的富途控股市值飆至195億美元，幾乎是一年前的12倍。

滙豐認為，大量亞洲散戶出現，其投資規模令人難以置信。這些散戶的交易量和其所持股票價值，都不容忽視。

在「散戶異象」中，最具代表性的是至今仍未斷尾的GameStop(GME)。1月份Reddit討論區散戶反擊傳統沽空機構挾淡倉，令GME股價暴漲，及後沽空機構香櫞更認輸敗走，明言不再發表沽空報告。

風波中的討論區散戶大都是年輕一族，為本應一盤散沙的個體戶透過網上討論區而團結起來，此現象引起美國監管當局關注，足以見證疫情大流行對金融市場的威力。

GME風波的主角、美國網上交易平台Robinhood亦一戰成名，有傳以首次公開招股(IPO)形式於納斯達克上市，最新估值117億美元，預計月內掛牌。據估計，單計今年1月，該交易平台用戶急增300萬，大多是年輕散戶。至於GME股價周三曾升23.12%，高見304美元，直逼早前高位。

【宅經濟成「疫」市贏家 Zoom等企業火速冒起】

過去一年不少名不經傳企業異軍崛起，雲端視訊會議Zoom、在家健身設備商Peloton、運動服裝商Lululemon無疑是其一，亦迫使傳統行業轉型，化危機為商機。

港人絕不陌生的Zoom去年銷售額暴增3.26倍，達206.7億港元，遠遠拋離其他同業，成為疫情大贏家。雖然公司料今年增長放緩，但預計收入仍增約43%。Peloton於2020財年銷售額倍增，達18億美元，上季設備連接類的用戶達167萬，其應用程式用戶為62.5萬，按年分別飆1.34倍及4.72倍。另外，諸如雲服務供應商Snowflake、送餐平台DoorDash及靠投資比特幣已佔收入近半的電子支付公司Square，也成為膾炙人口的新名字。

面對突如其來的競爭，本應是疫情下首當其衝的迪士尼，因其業務快速轉型而力保不失，主要靠狠削實體業務。迪士尼最新宣布關閉20%全球零售店，涉約60家，以便集中資源增強電商業務。港人熟悉的麥當勞，在餐飲業捱打下，於美國截至去年第四季同店銷售額連續兩季正增長，究其原因也是肯迅速改變商業模式，例如簡化菜單，專攻熱賣款式；引入科技，讓顧客更易下單、減少等待時間；續奉行3D大計：外送(Delivery)、得來速(Drive-through)與數碼(Digital)。所謂「得來速」，即顧客將車駛入而毋須下車點餐及結帳。與迪士尼雷同，美國麥當勞一下子關閉200家分店，力避實體在科技浪潮下滅頂。

【3藥廠賣疫苗料袋3120億】

全球各地在疫情大流行一周年已展開疫苗接種，成為一大商機及推動經濟的引擎。據報，藥廠輝瑞和BioNTech的疫苗今年將為兩家公司帶來150億美元收入，莫德納(Moderna)將取得184億美元，而強生子公司Janssen則取得100億美元。換言之，全球3大藥廠出售疫苗料進帳逾400億美元(逾3,120億港元)。

輝瑞和BioNTech的疫苗是首獲美國食品及藥物管理局(FDA)緊急使用授權的疫苗，需要施打兩劑，在美國的售價為39美元，歐盟為38美元左右。次批獲緊急使用授權的疫苗為莫德納，目標是在今年付運10億劑疫苗，明年再付運14億劑，該疫苗也需要施打兩劑，在美國售價30美元，而在歐盟則為36美元。Janssen的疫苗在2月27日獲緊急使用授權，只需單次注射，計劃今年底前生產10億劑疫苗。

有研究亦指出，以目前全球疫苗年產量30億劑估算，可為環球國內生產總值(GDP)貢獻8.7萬億美元(約67.8萬億港元)。

不過，去年在防控疫情方面表現較佳的亞洲地區，如今在疫苗接種上卻相對落後，並繼續專注關閉邊境等限制措施，可能導致經濟復甦速度落後於美國和其他國家。亞洲地區如中國、泰國和澳洲透過阻止人員流入及強力堵截病例，幾乎撲滅境內疫情，民眾生活接近回復正常，經濟受到的衝擊亦遠少過西方國家。惟成功控疫也令許多亞洲地區不急於接種疫苗，高盛估計，大部分亞洲地區迄今已接種疫苗的人口比例仍相當低，恐要到明年才達到群體免疫，反觀，英美兩國有一半人口可望於5月底前完成接種。

這可能導致部分亞洲地區在全球重啟商業活動和國際航班復飛之際，仍需嚴控邊境，保護大部分仍未有抗體的民眾。相關防疫措施的代價是難以吸引投資者、海外工人、遊客和學生，本地人離境後也無法輕易回來，如澳洲每年來自海外學生的收入達310億美元，惟去年因封鎖邊境而大減20%。

【數碼人民幣擴測試規模】

疫情加速原本可能需時數年、甚至十多年的貨幣數碼化進展。目前多數國家仍處於研究階段之際，中國的數碼人民幣測試規模已逐漸擴大，數據顯示，內地已派發數百萬美元的數碼貨幣。隨着中國政府持續投入，市場擔心勢加劇電子支付市場的競爭，人民銀行卻大派「定心丸」，表明不會與商業銀行及主流支付平台爭奪市場。

人行曾指，中國迫切需要數碼化現金與貨幣，透過「可控制的匿名性」系統，當局可要求貨幣服務機構傳送交易數據防止犯罪。目前中國電子支付平台由支付寶及微信支付主導。分析指，電子支付系統歸企業所有，主流支付平台一旦出事，將造成金融系統性風險，而數碼人民幣的推出可促進行業良性競爭，並降低系統風險。惟數碼人民幣在實體消費上的具體使用方法仍未清晰，有數碼貿易專員預計，商業銀行與電子支付平台可能整合類似收取貨幣的功能，手機亦有機會增加數碼人民幣電子錢包。

人民幣匯價趨強亦為數碼人民幣助攻，周三反映官方意願的人民幣中間價上調232點子，至6.5106兌每美元，帶動在岸人民幣(CNY)上揚，收報6.5116，按日升64點子。華僑永亨銀行經濟師李若凡預料，購匯需求限制人民幣短期升幅，若美元轉弱，人民幣或收復部分失地，上試6.5水平，即每百港元兌約83.3元人民幣。

事實上，內地經濟有更佳兆頭，利好人民幣後市。人行公布，今年2月新增貸款1.36萬億元人民幣(下同)，勝預期的9,200億元。截至2月底，廣義貨幣(M2)餘額223.6萬億元，按年增10.1%，也勝預期9.6%，反映市場資金流轉活躍；社會融資規模增量1.71萬億元，亦超預期的1.07萬億元。

【困家不生育 發達國鬧「嬰兒荒」】

疫情加劇全球人口危機，尤以發達國家最嚴重！歐美及東亞地區國家過去一年的出生率均插水式下滑，這與很多專家原本估計「宅在家」抗疫有助提升出生率的情況背道而馳，反映工作前景不穩，窒礙了年輕人結婚和生仔，長遠會拖累經濟活力。

過去重大災難包括瘟疫、戰爭及經濟危機往往導致出生率下降，今次也不例外。意大利是去年受疫情打擊最嚴重的發達國家之一，當地統計當局初步數字顯示，15個主要城市去年12月出生嬰兒數目按年大減21.6%，遠多過首10個月平均3.3%跌幅。當地婦女組織的主席Maria Vicario指出，出生率下降問題一直存在，現時情況是前所未見，因愈來愈多年輕人失業，被迫押後結婚和生仔計劃。

法國1月份出生嬰兒數目亦按年急跌13.5%，遠高於去年首10個月平均1.7%的跌幅。至於匈牙利是疫症爆發前，少數出生率上升的歐洲國家，惟去年12月出生率亦宣告大跌。

亞洲方面，南韓去年出生人數降至史上新低，僅27.58萬，按年大減10.65%，並首次少過死亡人數，令總人口減少兩萬人，跟近年一直人口萎縮的日本看齊。

有人口學者表示，有些「嬰兒荒」是短暫的，之後出生率會反彈，惟當經濟危機拖得愈久，人們就愈押後，甚至放棄生育。如美國出生率於2007年創出多年新高之後，2008年金融海嘯隨即導致出生率大跌，之後一直呈現逐步下降趨勢。據去年4月底至5月初進行的一項調查發現，有三分之一的美國受訪女性稱，由於疫情肆虐，希望延後生育或減少生孩子數目。華府智庫布魯金斯學會亦於去年12月估計，疫情將導致美國今年出生嬰兒數目較去年減少30萬名，該預測是基於調查及往績顯示，當失業率每升一個百分點，出生率將減少約1%。

對發達國家來說，出生率下降是極壞消息，因年輕人是創新及經濟增長的動力，並靠他們工作維持退休基金和醫療融資，缺乏工人亦難以維持生產力增長。

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