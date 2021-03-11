鄧建初：股市到頂多股神　價值投資才是正道？

屹立股壇而不倒，長據世界富豪榜前列的股神巴菲特，縱橫股場數十年，經歷多番牛熊市交替，憑着獨具慧眼的「價值投資法」，替股東長期獲取理想回報。以前對科網股懷有戒心，從不沾手，近年終於開竅，追趕潮流，大量買入蘋果電腦的股票，成為旗下巴郡公司持倉最重的一個投資。一如既往，時機拿捏之準確，從減持蘋果電腦，高價套現可見一斑。

近年冒起之新進股神，多是沾手新經濟股包括科技及生物工程股。憑藉眼光加膽識，冒險買進大量高風險的股票，食正趨勢而發了大財。奇怪的是，當傳媒陸續報道這類突然冒起的股神，如何具備眼光賺大錢的時候，往往多是狂升一陣子，就有或大或小的股災來臨，屢試不爽。

比特幣是近年的熱點，連傳聞中發明此虛擬貨幣之日本人(後來有一名澳洲人承認自己就是發明者)也走漏了眼，在起步不久後就沽清離場。虛擬貨幣的出現，造就了洗黑錢的良機，各國政府不肯承認其地位，卻又不予取締。經過狂升暴跌的過山車式炒作後，終於吸引進身全球首富馬斯克的注意，表示會投資小部分資金購買這類高風險產品。在名人效應推波助瀾下，比特幣如脫韁野馬般直衝上雲霄，剎那間光輝不代表永恒，終在高位大幅回調。

繼往開來，每次股市狂潮，皆有新鮮人物如股神般橫空降世。以前有街邊擦鞋仔的神奇故事，繼而少年股神出現，到了現在的科網股熱潮，毫不例外又出現劇本角色，只是換了近年冒起的美國女股神。新聞炒作的目的是為求吸睛，其特徵為報道時的股價，均處於極高位置。當傳聞出街後，股民在刺激之下如蟻附羶爭相購買，令股價更上一層樓，形成了最後一個上升浪。諷刺的是，接踵而來的是大跌收場，應驗了傲視股壇逾半世紀的真正股神金句「水退的時候，看誰沒有穿泳褲」了。

當然，股市狂潮冷卻後，基本因素不良，只着重概念、憧憬未來美好前景的，多數難以返回高位。反之，經過汰弱留強後，仍能重新上路的股票，幾可肯定是質素佳的企業。是否如此，要看未來公司公布業績便可知曉。能夠買中此類公司，除了眼光好，亦要獲得幸運之神眷顧。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)