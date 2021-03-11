道指再破頂　美匯債息續回落

●美匯指數回落至91.82；港匯報7.7616；離岸人民幣(CNH)高見6.4945；美元兌日圓處108.44；歐元報1.1927；英鎊企1.3932。金價每安士見1,726美元。布油報68.16美元，紐油企64.72美元。道指期貨向好。

●美國眾議院通過1.9萬億美元刺激計劃，道指曾漲556點，高見32,389點，續創歷史新高，尾市升幅縮至464點，收報32,297點；標指升23點或0.6%，報3,898點；以科技股為主的納指表現續乏力，收跌4點或0.04%，報13,068點。

●美國財政部表示，由於應對新冠疫情的支出仍然高企，政府2月的預算赤字為3,110億美元，創該月最高紀錄，按年增加760億美元。2021財年的首5個月，赤字按年增長68%，達到創紀錄的1.047萬億美元。

●美國財政部拍賣380億美元(2964億港元)10年期國債，中標利率1.523厘，投標倍數2.38。由於拍賣反應不俗，美債價格在二級市場上止跌回升，債息亦相應回落，10年期國債孳息率跌8.25點子，報1.513厘。

●港股美國預托證券(ADR)收報28,929點，僅升21點或0.07%。

●恒生指數夜期收報28,814點，升10點，低水94點，成交16,355張，未平倉總數為100,730張。

●紐約期油收漲0.67%或0.43美元，每桶報64.44美元；布蘭特期油收漲0.56%或0.38美元，每桶報67.90美元。

●紐約期金4月合約較前一交易日上漲4.9美元，收報每安士1721.8美元，漲幅為0.29%。

●德國DAX指數收報14,540點，升0.71%；法國CAC指數亦升1.11%，報5,990點；英國富時100指數則跌0.07%，報6,725點。

●加拿大央行維持利率不變，預期首季經濟重拾增長。

●內地2月新增人民幣貸款1.36萬億元人民幣。