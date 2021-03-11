內地刻意力擠股市水分　第二季仍要勒緊褲頭？

今年首季，兩地股市由牛氣沖天，變成持續調整，熊蹤乍現。股民眼見內地經濟持續復甦，中美關係未見明顯惡化，何解兩地股市會如「洩氣」氣球，早前熱炒的科技巨股紛紛「高台跳水」，指數彈完又散呢？

從內地去年末季開始打壓科技巨頭，到強調要去槓桿，嚴格調控內房，更強調不搞大水漫灌，好明顯貨幣政策取態即使不大幅收緊都不會再大放水，明顯與去年救市基調有所不同。再看近月美元回勇，其他貨幣包括人民幣亦走弱，中美利差收窄，美債息回升，這些影響股市的基本因素，正正都在起變化，股民不可不察。

事實上，在經濟不振的時候，支持股市保持熱度，透過財富效應頂住消費等內部需求，是政策取向。可如今內地經濟已復正軌，出口偏強，且全球疫情亦見受控，美國又將再大行放水催谷經濟，內地率先推動貨幣政策正常化，為股市擠擠水分，長遠有助避免資產泡沫白熱化甚至爆破，衝擊金融系統穩定，亦不無道理，畢竟長痛不如短痛，故股民如今只有一字曰「忍」！

東網產經專欄作者 帥哥