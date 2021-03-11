陳蓓敏：招商局港口估值吸引 走勢向好

美國眾議院終通過擾擾攘攘的1.9萬億美元紓困方案，美10年債息回至1.55厘。市場債市分析師估計美10年債息向上挑戰1.8厘至1.95厘。道指做好，納指也一口氣回升464點，重返13,000關口。中概股小鵬汽車(XPEV)公布上季營收按年升3.5倍至28.5億元人民幣，虧損收窄至7.1億人民幣，消息指一眾中概新能源汽車股有意回歸香港上市。

國內官媒為股市聲援，跌勢終見穩定。恒指周內呈現日升跌，低見28,326後見反彈，高見29,255後回軟。短線受制於10天線，走勢未見穩。香港經濟相關股份做好，新增個案為低雙位數，再加上疫苗接種安排，市場部署經濟復甦預期。科技指數由高位11,000，回調至7,706跌幅累積30%，短線應有技術性反彈8,600至8,800區域。未來一季，資金應續留香港經濟相關板塊。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)