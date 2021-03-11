彭偉新：港股短期料先退守至28100點

雖然美國納指在周二大幅反彈，令早前不少急跌的科技股明顯回揚，但恒指周三早市以全日高位開出後，走勢便隨即回落，除了升幅大幅縮窄之外，有不少股份錄得資金流出，反映出投資者對後市仍然抱有逢彈必沽的策略，短期看淡氣氛似乎無法扭轉過來。

恒指昨日險守50天線的支持位，預期大市仍然會在1月反彈低位28,200點水平附近繼續徘徊。事實上，只要恒指不跌穿28,100點，即未失守自去年9月低位23,124點升上2月份31,183點全個升浪總升幅的38.2%回調目標，就難以出現更深的回調。早前被大手拋售的科技股料會反彈，而在傳統股走勢回落下，似乎反映資金可能再度由傳統股轉至科技股身上。暫時預期恒指會在28,100點見短期支持，若大市再度反彈，20天線至1月反彈阻力位30,200點會是主要阻力。

公司股價於去年10月底時曾跌至近100天線支持位，見16.24元後便持續反彈，更於今年2月升上最38.7元後回調，雖然股價跌穿了20天線及50天線後，周二曾下挫至24元，但未有失守100天線及整個升浪總升幅的61.8%，並已先行反彈。暫時預期股價可以反彈至30元水平，投資者可在27.5元買入，上望阻力位30元，若跌穿100天線必須沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)