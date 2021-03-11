港股飆近500點 美團再彈5% 醫藥及內需股炒上

港股升幅擴大至近500點，恒生指數高見29,400點，暫維持約400點升幅，企穩兩萬九關。國企指數漲逾200點；科技指數飆近300點，於8,500點上落，主板成交560億港元。

科網股領漲，美團升幅擴至5.5%；騰訊升2.4%；小米集團倒升近1%；阿里巴巴升0.3%。快手飆8%，重上300元關；京東集團漲3.8%。

多隻二線股繼續急彈，微盟飆近1成，是表現最佳科指成分股；華虹半導體升7%；心動公司升5.6%；阿里健康及聯想集團升約5%；京東健康、眾安在綫及金蝶國際升逾4%。

醫藥及內需股有追捧，石藥集團及藥明生物升9.5%及6.4%，是表現最佳兩隻藍籌；中國生物製藥升3.1%。蒙牛乳業飆6%；安踏體育及申洲國際升逾4%。

傳統大藍籌普遍跟隨大市向上，香港交易所升2.5%；建設銀行升1.5%；中國移動升1.2%；三桶油升1.1%至1.4%；中國平安升0.2%。友邦保險逆市跌0.3%。

【09:20】港股靠穩 ATM窄幅上落 三桶油做好

港股開市靠穩，恒生指數升2點，報28,909點；國企指數高開39點，報11,099點；科技指數升16點，報8,232點。

藍籌股個別發展，蒙牛乳業升3.6%表現最佳；創科實業升2.2%緊隨其後。萬洲國際跌1.5%，是表現最差藍籌。

大型科網股表現牛皮，騰訊無起跌；阿里巴巴升0.2%；美團跌0.6%；小米集團跌1.4%。京東集團及快手升1.3%及2.4%。

金融股普遍向好，滙豐控股升0.4%；香港交易所升0.4%；工商銀行升0.5%；建設銀行升0.1%；中國平安升0.3%。友邦保險跌0.4%。

石油及醫藥股跑贏，三桶油高開0.7%至1.9%。石藥集團升2.2%；藥明生物及中國生物製藥升1.2%及0.8%。