分析指中國經濟復甦不平衡　不利消費

中國去年經濟成長2.3%，在疫情中較為亮眼，但是來自標準普爾(S&P Global Ratings)及內地學府的專家均指出，中國的刺激政策一反他國常態，導致消費持續不振，恐對中國經濟造成長期性的影響。

外媒引述北京大學光華管理學院教授Michael Pettis指出，中國應對疫情的方式，與其他國家是非常的不同。大部分國家認為，疫情是需求面的衝擊，讓政策著實刺激了需求，但是中國的反應卻像是供給面受衝擊，以至幾乎所有的應對都集中在供給面上。他認為，中國著重於經濟產出，是造成消費疲弱的原因。

標普首席亞太經濟學家羅奇(Shaun Roache)則表示，內地消費疲弱勢，這是外界關注中國經濟時最被忽視的一環。他指出，在2019年，中國幾乎每個月的零售業銷售都是以年增8%以上的方式增長，但是從去年3月以來的每一個月，此數字都是負值，也就是說，中國的消費狀況到現在仍沒有恢復到疫情前的水平。

Pettis認為，在中國政策出現變化之前，恐怕都非常難看到消費需求有所起色；而羅奇則認為，服務業復甦緩慢，將施加中國長期性的經濟成本，因為這會讓就業情勢低迷，造成消費信心低盪。

● 內地去年逾3百萬商家歇業 年度零售額逾40年首度下降

事實上，去年中國經濟增長，主要由基礎設施投資和出口推動。相對的，中國去年的零售額按年減3.9％，為1978年來首次出現年度下降，且中國去年前11個月中，有至少300萬家商店和酒店，被迫關閉或吊銷執照，加上疫情已擴大中國的貧富差距，分析指中國在提升GDP中的私人消費佔比上，將是長期的艱苦戰鬥。

國家統計局數據亦顯示，去年中國的人均可支配收入約達32，189元人民幣，扣除通脹因素後年增2.1％；但人均年度消費總支出，按年下降4%，至21,210元人民幣。

此外，雖然中國人的總消費額，約在過去10年中增漲超過3倍，至約8萬億美元，並佔2018年全球消費額的12%，但中國的消費額在GDP中的佔比(去年約達55%)，仍明顯低於多數發達國家經濟體達70%的比例。

經濟學家指出，按中國的雙循環政策，預計消費將成為中國經濟的骨幹，因此如何使消費成為經濟驅動力，便是中國當局迫切需要解決的問題。疫情已加劇中國的貧富差距，中國當局應推出政策改善人民生活，並支持低收入者、自由業者和小企業主，否則前述群體恐造成雙循環經濟停滯。