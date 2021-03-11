許繹彬：資金輪流炒　投資需分外小心

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，受到美國10年期國債孳息率急升至1.6厘所累，引發納指近日大幅調整，由上月高位13,900點，跌至12,000點邊緣，科技板塊挫至體無完膚，現階段前景仍未容樂觀。

他認為，儘管納指曾出現報復式反彈，帶動香港科技股跟隨適度反彈，但彈幅輕微。究竟是「真正反彈」抑或是「死貓彈」，仍有待確認。但美國10年期國債孳息率的上落，是左右未來大市去向的關鍵。科技股及生物科技股的上落，更要看債息的走勢。因為此類公司大多數仍未有盈利及只賣概念，如息口上升將直接影響其營運成本，股價因而受影響，可謂理所當然。

許續稱，港股自政府「強行硬銷」上調股票交易印花稅後，有感港股基本銳勢已經受阻，走勢反覆向下，儘管偶見反彈，惟幅度極為有限。外圍一有風吹草動，回調力度更為驚人。從傳統股升，科技股跌；相反科技股反彈，傳統股則出現調整，可見資金輪流炒作，投資者必需分外小心，繼續小試牛刀。