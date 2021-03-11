郭家耀：大市仍波動 滙豐可繼續看好
2021年03月11日 10:57
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近日表現波動，指數雖然有一定反彈，但經常出現單日轉向，且頗受外圍影響。美債息、美股期貨以至內地股市的走勢變動，資金在新、舊經濟股之間的輪動，以及北水流向，均是港股近期即市波動的主因，宜留意相關數據的走向。
他補充，現時市場關注聯儲局何時出手抑制長息進一步上升，相信下周議息會議將成為焦點，此前市場氣氛料繼續謹慎，恒指將在28,500至29,500點上落。部署上不宜過分進取，組合上亦不應太過側重新或舊經濟股，相信才可抵禦波動市。
汽車經過早前調整後，近期出現反彈，郭表示，最新汽車銷售數據，反映內地整體車市表現理想，加上今年或有更多支持行業的國策落實，對汽車股有一定幫助。由於短期在市況未喘定下，相關股份見底仍言之尚早。但長線而言，新能源車仍有留意價值，當中最看好比亞迪股份(01211)，值得趁低吸納。
郭又指，滙豐控股(00005)最近走勢明顯跑贏大市，早前公布的業績雖未有太大驚喜，但至少能夠恢復派息，市場信心有一定回復。另外，市場憧憬銀行股的息差壓力，或會因長息上升而紓緩，且疫情退卻亦減輕資產質素壓力。雖然滙控股價由低位反彈，但估值仍偏低，且派息率亦有一定吸引力，後市仍值得看好，有望上試50元樓上，可作為舊經濟股組合中核心選擇。