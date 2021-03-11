郭家耀：大市仍波動　滙豐可繼續看好

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近日表現波動，指數雖然有一定反彈，但經常出現單日轉向，且頗受外圍影響。美債息、美股期貨以至內地股市的走勢變動，資金在新、舊經濟股之間的輪動，以及北水流向，均是港股近期即市波動的主因，宜留意相關數據的走向。

他補充，現時市場關注聯儲局何時出手抑制長息進一步上升，相信下周議息會議將成為焦點，此前市場氣氛料繼續謹慎，恒指將在28,500至29,500點上落。部署上不宜過分進取，組合上亦不應太過側重新或舊經濟股，相信才可抵禦波動市。