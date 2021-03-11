美通脹低迷疊加刺激方案通過　黃金價格靠穩

在美國低迷通脹數據公布後，美債孳息率回落，且拜登政府1.9萬億美元刺激案在眾議院成功通過，今日(11日)亞洲時段現貨黃金價格靠穩，最新報每安士1,731.39美元，升4.71美元或0.27%。

另外，拜登擬啟動更加龐大的基建計劃，這有望給金價帶來新的動能。但內媒報道，機構擔憂大規模紓困金將推升股市，這將削弱避險需求。短線金價可能築底成功，日內或將進一步反彈，不過不排除二次築底可能，上方阻力仍然較大。此外，短期還須關注歐洲央行會議及初領失業金人數等消息。

美國2月份整體CPI較上月增長0.4%，較去年同期增長1.7%。核心CPI升幅弱於預期，表明整體通脹壓力仍然低迷。投資者和經濟學家對美國通貨膨脹的看法存在分歧，部分預期強勁的需求和刺激措施將推動物價上漲，部分則認為，多年來一直遏制通脹壓力的力量仍然存在。儘管數據低於預期，但鑑於刺激措施、收入增長及疫苗接種的擴大，未來幾個月通脹率料將升高。

展望3月數據開始，「基數效應」將推高整體通脹率，因為疫情爆發之初物價的急劇下跌將影響CPI同比數值，這意味着即使當月物價漲幅很小，也有可能導致年升幅達到2%以上。