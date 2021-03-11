【高盛推介】快手重上300元 留意高槓桿購證
2021年03月11日 11:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手周三(10日)升約2.3%，周四(11日)早段則發力急漲，高開約2.4%後升幅擴大，高見304.4港元，跑贏大市。
有券商指短視頻市場具巨大增長潛力，而快手則為中國短視頻行業的領導者。該行料2024年月活躍用戶增長至7億，並可帶動公司的廣告和直播帶貨業務的增長前景。該行給予快手「買入」投資評級。
觀察個股輪證資金流向，雖見近日資金傾向沽出認購證，但若以過去5個交易日計，則共錄得約1,600萬元資金流入。
投資者如看好，高槓桿選擇可留意屬行使價370至400元間產品中，槓桿最高的快手購證(13128)。貼價選擇可留意屬行使價350至370元間產品中，槓桿最高的快手購證(13157)。價外選擇可留意年期約5個月的快手購證(13710)。
快手購證13128，行使價388元，2021年8月10日到期，實際槓桿4.7倍，行使價370至400元間產品中，槓桿最高。
快手購證13157，行使價368元，2021年8月10日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、行使價350至370元間產品中，槓桿最高。
快手購證13710，行使價428元，2021年8月16日到期，實際槓桿4.8倍，價外、高槓桿。
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