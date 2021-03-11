【高盛推介】科技股繼續反彈 追蹤相關牛熊證
2021年03月11日 11:17
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高盛(亞洲)有限責任公司：在大市周四(11日)早段高開之下，「ATM」亦見跟隨繼續上升。
觀察個股輪證資金流向，可見周三(10日)資金轉向部署騰訊熊證，錄得約230萬元資金流入。美團方面，亦見周三資金繼續部署美團及阿里熊證，錄得約810萬資金流入。阿里方面，則見周三錄得小量資金流入熊證。
投資者如看好騰訊，近牛選擇可留意新上市的騰訊牛證(69780)。並可留意收回價稍遠的新上市騰訊牛證(69785)。投資者如看淡，近熊選擇可留意新上市騰訊熊證(69762)。並可留意收回價稍遠的騰訊熊證(66617)。
騰訊牛證69780，收回價635.18元，行使價632.38元，換股比率500，槓桿比率16.1倍，新上市近牛。
騰訊牛證69785，收回價600.18元，行使價597.38元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，新上市。
騰訊熊證69762，收回價690元，行使價693元，換股比率500，槓桿比率26.9倍，新上市近熊。
騰訊熊證66617，收回價710元，行使價713元，換股比率500，槓桿比率14.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
美團牛證69703，收回價300.18元，行使價297.18元，換股比率500，槓桿比率9倍，新上市貼牛。
美團牛證54820，收回價286.18元，行使價283.18元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團熊證69772，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，新上市。
阿里牛證68323，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率12倍，低街貨。
阿里熊證50172，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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