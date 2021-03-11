【瑞通推介】資金即市追科指港交所好倉

2021年03月11日 11:51
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：美國眾議院通過1.9萬億美元紓困方案，加上美國上月通脹壓力偏低，道指隔晚收報32,297點，升464點或1.46%。
    恒指周三(10日)收報28,907點，升134點或0.47%。周四(11日)早段重上29,000點，暫錄3連升。
    恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾820萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近2,400萬元，反映投資者預期後市再度回落。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。
    快手上日高開10%於299.2元已見全日高位，其後升幅逐步收窄，收報278.2元，升2.28%。有券商看好快手在中國短視頻市場具有增長潛力，並料在中國娛樂市場中，2025年短中視頻市場將佔有49%的市場，用戶人數將達10億人。快手周二跌至上市低位250元後快速反彈，但暫時仍受阻於下移中的10天線(約300元)。股份周四早段升逾7%，重上300元，暫連升3個交易日。周三有近560萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流入。
    美團周三曾飆8.9%至329元，收升4.97%於317元，100天線得而復失，但終止4日跌勢。今年中國政府工作報告提出，要引導互聯網平台企業合理降低商戶服務費。穆迪認為，該要求短期內會阻礙互聯網企業收入和利潤的增長，對互聯網企業具有負面信用影響。美團周四早段升逾7%，重上340元。周三有逾14億元北水淨流出美團，是最多北水淨沽出個股。輪證資金流方面，超過2,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,200萬元淨流入。
    內地2月新能源乘用車銷量按年增逾6倍，另有傳在美國上市的中國電動車製造商小鵬汽車、蔚來和理想汽車計劃最快今年在香港上市。比亞迪周三收升5.2%，報185.7元，盤中曾飆9.6%，高見193.5元。周四早段靠穩。周三有近90萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。
    有券商下調香港交易所目標價，指北水連日淨流出港股市場，意味港股成交或已見頂，而周三大市成交按日下跌31%。港交所連跌4個交易日後，周三曾升抵455元，全日升幅收窄至0.91%，報444.8元。周四早段靠穩。周三有逾240萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾510萬元淨流出。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指輕微價外、中年期購證(22836)，行使價32,000點，2021年10月到期，實際槓桿9.4倍。輕微價外、中短期沽證(18412)，行使價27,600點，2021年8月到期，實際槓桿6.5倍。
    恒科輕微價外、中短期購證(28327)，行使價9,000元，2021年6月到期，實際槓桿6.1倍。輕微價外、短期沽證(18584)，行使價7,600元，2021年5月到期，實際槓桿5.5倍。
    快手輕微價外、中短期購證(13107)，行使價333元，2021年9月到期，實際槓桿3.3倍。價外、中年期沽證(22413)，行使價233.88元，2021年10月到期，實際槓桿2.3倍。
    美團價外、中短期購證(21427)，行使價395.2元，2021年7月到期，實際槓桿5倍。價外、短期沽證(18034)，行使價264.88元，2021年6月到期，實際槓桿4.9倍。
    比亞迪價外、中短期購證(21243)，行使價228.88元，2021年6月到期，實際槓桿4.5倍。輕微價外、中短期沽證(21460)，行使價172.78元，2021年7月到期，實際槓桿3倍。
    港交所輕微價外、中短期購證(29628)，行使價531.88元，2021年7月到期，實際槓桿7倍。貼價、中短期沽證(12738)，行使價448.68元，2021年7月到期，實際槓桿4.5倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(69881)，收回價28,710點，槓桿比率40.8倍。熊證(61189)，收回價29,790點，槓桿比率46.6倍。
    恒科牛證(57294)，收回價7,500元，槓桿比率7倍。熊證(61535)，收回價9,690元，槓桿比率5.9倍。
    美團牛證(67381)，收回價285.99元，槓桿比率7.9倍。熊證(61414)，收回價348.88元，槓桿比率10.4倍。
    比亞迪牛證(54206)，收回價159元，槓桿比率4.6倍。熊證(57994)，收回價231.88元，槓桿比率3.7倍。
    港交所牛證(50332)，收回價425.88元，槓桿比率13.6倍。熊證(54474)，收回價503.88元，槓桿比率8.3倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。