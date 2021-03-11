【瑞通推介】資金即市追科指港交所好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國眾議院通過1.9萬億美元紓困方案，加上美國上月通脹壓力偏低，道指隔晚收報32,297點，升464點或1.46%。

恒指周三(10日)收報28,907點，升134點或0.47%。周四(11日)早段重上29,000點，暫錄3連升。

恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾820萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近2,400萬元，反映投資者預期後市再度回落。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。

快手上日高開10%於299.2元已見全日高位，其後升幅逐步收窄，收報278.2元，升2.28%。有券商看好快手在中國短視頻市場具有增長潛力，並料在中國娛樂市場中，2025年短中視頻市場將佔有49%的市場，用戶人數將達10億人。快手周二跌至上市低位250元後快速反彈，但暫時仍受阻於下移中的10天線(約300元)。股份周四早段升逾7%，重上300元，暫連升3個交易日。周三有近560萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流入。

美團周三曾飆8.9%至329元，收升4.97%於317元，100天線得而復失，但終止4日跌勢。今年中國政府工作報告提出，要引導互聯網平台企業合理降低商戶服務費。穆迪認為，該要求短期內會阻礙互聯網企業收入和利潤的增長，對互聯網企業具有負面信用影響。美團周四早段升逾7%，重上340元。周三有逾14億元北水淨流出美團，是最多北水淨沽出個股。輪證資金流方面，超過2,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,200萬元淨流入。

內地2月新能源乘用車銷量按年增逾6倍，另有傳在美國上市的中國電動車製造商小鵬汽車、蔚來和理想汽車計劃最快今年在香港上市。比亞迪周三收升5.2%，報185.7元，盤中曾飆9.6%，高見193.5元。周四早段靠穩。周三有近90萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。

有券商下調香港交易所目標價，指北水連日淨流出港股市場，意味港股成交或已見頂，而周三大市成交按日下跌31%。港交所連跌4個交易日後，周三曾升抵455元，全日升幅收窄至0.91%，報444.8元。周四早段靠穩。周三有逾240萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾510萬元淨流出。

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