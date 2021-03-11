不敵中國及中東企業競爭！歐美石油企業相繼撤離澳洲

《日經中文網》報道，歐美大型石油企業相繼宣布關閉位於澳洲的煉油廠，英國石油公司(BP)和美國埃克森美孚基於與中國企業等的低價石油產品競爭激化為由而決定撤退。

事實上，亞洲和中東面向出口的大型煉油廠增加，改變了澳洲市場的結構。英國石油公司去年10月宣布關閉西澳州的Kwinana煉油廠，該廠擁有65年的歷史，但英國石油公司澳洲公司表示已經無法盈利，計劃在2021年4月之前停產，改為石油產品進口基地，當中員工將由650人減至60人。

埃克森美孚亦於今年2月宣布由於盈利惡化而關閉位於墨爾本的ALTONA煉油廠，雖然未有確實的時間表，但也將改為進口基地。

此後，澳洲的煉油廠數量將從2000年代初期的8座，減為僅剩當地企業的2座煉油廠。

隨着煉油廠的關閉，澳洲的石油產品進口依賴度持續上升。進口佔消費量的比例2019年度達到65%。在2座煉油廠計劃關閉的2021年度，預計澳洲石油產品的進口依賴度將提高至79%，來自中國的進口比率也有所上升。

究其原因，是與中國和中東企業的產品之間的競爭激化有關。中國自2015年前後起，以中石油和中石化等為中心推進新建和增強煉油廠。另外，由於原油處理能力為每日30萬至40萬桶的「超大煉油廠」增加，擴大對亞太地區的出口，其規模達到決定關閉的澳洲的煉油廠的2至4倍。至於精煉成本和市場價格也較為低廉，澳洲的煉油廠難以與之抗衡。