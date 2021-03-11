駿隆：股市大幅回落　2月強積金人均僅賺1564元

財富管理顧問公司駿隆數據顯示，股票市場持續受壓，令2月份強積金升幅收窄，每人平均盈餘1,564港元。

截至2月28日，駿隆強積金綜合指數上漲0.6%，報263點。3大主要指數有不同程度的表現，股票基金指數升1%，報382點；混合資產基金指數升0.7%，報256點；固定收益基金指數微跌0.4%，至128點。

駿隆集團執行董事王玉麟表示，1月共15億元的資產從混合資產基金及固定收益基金轉換至股票基金，而強積金成員已連續兩個月將他們的資產轉為股票基金。

市場預期再通脹來臨，10年期美國國債孳息率曾升近1.6厘。全球長息攀升至歷史水平，觸發新興科技股價值重估疑慮，股價大幅調整。美元強勢亦引發投資者疑慮資金撤離發展市場。香港股市北水南下亦有減慢迹象；而整體亞洲市場更見明顯調整情況。

期內，美國國會將接近通過1.9萬億美元經濟刺激方案，全球疫苗接種預期對抗疫情生效，使舊經濟股及資源股強力反彈。全球股市及債市將持續極端波動。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，今年經濟情況錄得明顯增長，中國首兩月出口創26年新高飆升60%；高風險投資者長線可根據自身風險承受能力分段吸納大中華及美國股票類別基金。全球長債息將持續攀升，令債券價格有持續回落趨勢。美匯將持續強勢，低風險投資者可以考慮保守基金持盈保泰。