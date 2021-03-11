滙豐委任段小纓為獨立非執董　另提出氣候變化決議案

段氏曾任美國通用電氣公司(GE)高級副總裁及國際業務總裁兼行政總裁(CEO)，為該集團首位女性CEO，負責推動該公司在中國、亞太區、印度、中東、非洲及拉丁美洲的業務增長。她現時擔任安盛及賽諾菲(Sanofi)的獨立非執行董事，有關委任分別自2018年及2020年起生效。

該公司進一步宣布，卡斯特及苗凱婷不擬於2021年5月28日舉行之公司股東周年大會上尋求重選連任。卡斯特及苗凱婷將於股東周年大會結束時正式退任董事。苗凱婷退任董事，意味她亦將卸任集團美國附屬公司北美滙豐控股有限公司主席一職，並將主席職務交予傅偉思。

另外，公司公布將於5月28日的股東周年大會上，提出一項有關氣候變化的特別決議案，就支持客戶過渡至淨零炭排放制訂下一階段策略。

公告指出，ShareAction與若干股東原先曾就氣候變化問題另行提出一項股東決議案，雙方基於建立淨零排放環球經濟的共同目標進行建設性積極對話後，得悉他們已同意撤回，轉為支持滙豐的決議案。

滙豐的決議案勾勒出集團下一階段的淨零排放策略，特別著重支持客戶推行其本身的過渡進程。滙豐計劃提供7,500億至10,000億美元融資和投資，支持客戶逐步減少炭排放，協助他們體現長遠和可持續的增長機遇。

集團行政總裁祈耀年稱，很高興在這項決議案中制訂下一階段的淨零排放策略，誠邀股東支持減排進程。ShareAction及一個股東群組已同意支持決議，讓集團能夠完善方案的細節，支持企業客戶的直接融資需要，協助他們向低炭經濟轉型。