調查指英國74%製造商面臨進出口延遲

英國貿易組織今日(11日)公布的調查顯示，在英國脫歐影響下，過去3個月內，約3/4的英國製造商面臨進出口延遲，呼籲政府解決仍存在於港口的問題。

外媒引述英國製造業貿易協會Make UK近日針對國內200多家領導產業的公司進行調查顯示，英國1月1日脫離歐盟單一市場後，有74%的公司面臨歐盟進出口延遲的問題，將近1/3的公司遭受1至2周的延遲，其中又以食品生產商受到的打擊尤其嚴峻。

面對英國脫歐後複雜的貿易協議、海關審查以及新型肺炎疫情造成的全球貿易中斷，超過半數受訪的公司正遭受成本上升的困擾。

根據德國本周公布的數據顯示，受到英國脫歐影響，1月份從英國的進口額和去年同期相比，下降56%以上，降至16億歐元。歐盟國家自1月1日以來，與英國的商品貿易亦有所下降。

報道引述Make UK執行長Stephen Phipson指出，政府需要採取行動，消除英國港口面臨的困境，以便貨物可以輕鬆的運送，並認為政府應該與歐盟合作夥伴，迅速恢復談判，以尋求減緩邊境延宕的方法，並消除對不同成員國貨物運輸規則的差異。