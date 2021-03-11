Facebook要求法院駁回FTC的反壟斷訴訟

社交媒體Facebook(fb)周三(10)要求聯邦法院駁回聯邦貿易委員會(FTC)與各州提起的反壟斷訴訟，聲稱相關控訴缺乏fb損害市場競爭與消費者的實質證據，並指FTC故意推翻既有決議，撤銷已批准的Instagram與WhatsApp收購案。

fb發言人在聲明中表示，反壟斷法也忽略了其他社交平台如TikTok、Twitter與Snap日益激烈的競爭。自政府批准fb收購Instagram及WhatsApp以來，這場社交媒體的競爭變得更加激烈，惟消費者能夠從fb的併購中受惠。

這是fb首次正面回應FTC的訴訟，目前公司正盡全力保住Instagram與WhatsApp，並抨擊政府強迫公司分拆的意圖，類似的控訴是史無前例的。

FTC拒絕回應fb的指控。負責調查該案的紐約檢察總長Letitia James表示，有信心訴訟最終可結束fb的違法行為。FTC將繼續為因fb違法行為而受到傷害的數百萬消費者與企業挺身而出。

有批評更指，FTC委員當年根本不該批准fb併購Instagram及WhatsApp。民主黨議員 Jerrold Nadler表示，fb的收購是為了「消除」來自競爭對手的威脅，正正違反了《反壟斷法》的主旨──防止反競爭收購。