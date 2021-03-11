時代鄰里：去年進行4單收購　適時試點開展養老服務

集團去年下半年僅進行一項成都合達的股權收購，王萌解釋，留意到很多公司希望趁物管企處高估值水平，做股權交易獲取較佳利潤，但市場很多標的良莠不齊，需仔細評估，加之公司去年的投資策略有調整，計劃以「自拓為主、收併購為輔」模式，冀未來有一半規模增長來自自拓項目。

首席財務官郭柏成補充，去年集團合共進行的4單收購，當中上海科箭及今年2月份才完成交割的成都合達之盈利貢獻，相信於2021財年將更全面反映。

集團去年的社區增值服務毛利率縮減4個百分點至51%，郭解釋，因為2019年社區增值服務收入主要來自毛利較高的停車場管理或租賃，毛利率達60%，但之後公司提供更多社區增值服務予業主，對毛利有一定影響，但相信未來毛利率能維持50%以上。而集團去年整體的毛利率增加2個百分點至約30.2%，郭預計，今年仍會增加1個百分點。