美專家警告：美股6月底前上演「史上最慘烈崩盤」

美國知名經濟學者、財經暢銷書作家鄧特(Harry Dent)近日警告，美國經濟即將陷入地獄，一場大型股災即將到來，最遲在今年6月底前，美股將上演「史上最慘烈的崩盤」，並將是新的「大規模經濟衰退的開始」。

外國媒體引述鄧特指出，虛假營收、虛假GDP、虛假利率及超高估值，讓局面愈來愈站不住腳。由2008年以來，市場泡沫不斷膨脹，而聯儲局一直透過印鈔來避免下一場巨大危機的爆發。

鄧特警告，當前美股是自1929年以來風險最大的市場，不同的是，1929年的泡沫不是全球性的，而現在一切都處於泡沫之中。他說：「包括股票、大宗商品、房地產在內，這可能是有史以來最大的泡沫爆破。即將發生的這場危機，是新的大規模經濟衰退的開始，嚴重程度將遠遠超過2008至2009年的金融海嘯。」

他預計，這場美股大崩盤將在今年6月底之前來臨，或許更早。預計標普500指數將跌至2,100點，較2020年3月的低位還要低；較近期高位則下瀉48%。鄧特解釋，2008年的經濟衰退之所以最終沒有變成蕭條，是因為貨幣放水的程度如此之大，讓蕭條得以避免，但這導致泡沫繼續存在。他指，不停印鈔衍生一個更大的泡沫，而即將來臨的衰退，將令經濟陷入大蕭條。

鄧特表示，在推出這麼多經濟刺激方案後，若經濟最終崩潰，經濟學家們將從無休止的樂觀，轉為無休止的悲觀。他們將認為美國會處於長達10多年的蕭條之中，如同1930年代一樣。但他認為，最遲到2024年，經濟蕭條就會結束，在2023或2024年，美國經濟將走出困境，進入下個「春天繁榮期」。