港匯高見7.7588 道期升131點
2021年03月11日 16:11
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美匯指數回落至91.71；港匯高見7.7588；離岸人民幣(CNH)報6.4979；美元兌日圓處108.66；歐元報1.1940；英鎊企1.3944。金價每安士升上1,737美元。布油報68.04美元，紐油企64.6美元。道指期貨升131點。
●市後關注點
-21:30 美國上周新申領失業救濟人數
●恒生指數收報29,385點，升478點或1.65%。國企指數收報11,340點，升280點或2.54%；科技指數飆423點或5.16%，收報8,640點，主板成交2,152億港元。科網股普遍繼續反彈，美團飆8.7%，收報344.6元；騰訊升3.34%報680.5元；小米集團升0.22%報21.85元；阿里巴巴跌0.35%報227.6元。https://bit.ly/3tbagHU
-太古去年轉蝕逾109億元，航空部門巨虧97億元。
-太古地產去年純利跌69%。
-內地需求復甦，多地水泥價格上升。
●滬綜指收升2.3%，茅台漲近4%。https://bit.ly/3qArLzz
●調查指英國74%製造商面臨進出口延遲。
●IDC料今年PC市場增長達18%，疫後需求仍在。
●美通脹低迷疊加刺激方案通過，黃金價格靠穩。
●標普料全球違約觸2009年來高位，復甦可防危機短期出現。
●Apple斥逾92億元德國建晶片設計中心。
●澳洲悉尼樓價反彈5.7%，超越2017年水平創新高。
●巴郡股價創新高！巴菲特成第6位千億美元富豪。
●抗疫先行！美延長中國99種醫療產品關稅豁免期至9月底。
●南韓3月首10天出口按年增25.2%。
●全球缺「芯」！台灣面臨旱災，晶片供應威脅升級。
●全球電動車去年銷量升近45%，中國賣出120萬輛。
●台灣或遭美列匯率操縱地區，影響自貿協定談判。
●中國經濟：
-官方接管近兩年，內地包商銀行被裁定破產。
-中國今年經濟增長目標6%以上屬過低？專家咁講... https://bit.ly/3erxvZQ
-中國信通院：2月內地手機出貨按年大增2.4倍。
-分析指中國經濟復甦不平衡，不利消費。
-內地2月汽車銷量按年升3.6倍，新能源汽車銷量增5.8倍。
●駿隆：股市大幅回落，2月強積金人均僅賺1,564元。
●產業署招標出售5個前政府宿舍物業。
●戴德梁行料本月整體物業成交增至9,000宗。