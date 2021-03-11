港匯高見7.7588　道期升131點

2021年03月11日 16:11
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    美匯指數回落至91.71；港匯高見7.7588；離岸人民幣(CNH)報6.4979；美元兌日圓處108.66；歐元報1.1940；英鎊企1.3944。金價每安士升上1,737美元。布油報68.04美元，紐油企64.6美元。道指期貨升131點。
    ●市後關注點
    -21:30 美國上周新申領失業救濟人數
    ●恒生指數收報29,385點，升478點或1.65%。國企指數收報11,340點，升280點或2.54%；科技指數飆423點或5.16%，收報8,640點，主板成交2,152億港元。科網股普遍繼續反彈，美團飆8.7%，收報344.6元；騰訊升3.34%報680.5元；小米集團升0.22%報21.85元；阿里巴巴跌0.35%報227.6元。https://bit.ly/3tbagHU
    -太古去年轉蝕逾109億元，航空部門巨虧97億元。
    -太古地產去年純利跌69%。
    -內地需求復甦，多地水泥價格上升。
    ●滬綜指收升2.3%，茅台漲近4%。https://bit.ly/3qArLzz
    ●調查指英國74%製造商面臨進出口延遲。
    ●IDC料今年PC市場增長達18%，疫後需求仍在。
    ●美通脹低迷疊加刺激方案通過，黃金價格靠穩。
    ●標普料全球違約觸2009年來高位，復甦可防危機短期出現。
    ●Apple斥逾92億元德國建晶片設計中心。
    ●澳洲悉尼樓價反彈5.7%，超越2017年水平創新高。
    ●巴郡股價創新高！巴菲特成第6位千億美元富豪。
    ●抗疫先行！美延長中國99種醫療產品關稅豁免期至9月底。
    ●南韓3月首10天出口按年增25.2%。
    ●全球缺「芯」！台灣面臨旱災，晶片供應威脅升級。
    ●全球電動車去年銷量升近45%，中國賣出120萬輛。
    ●台灣或遭美列匯率操縱地區，影響自貿協定談判。
    ●中國經濟：
    -官方接管近兩年，內地包商銀行被裁定破產。
    -中國今年經濟增長目標6%以上屬過低？專家咁講... https://bit.ly/3erxvZQ
    -中國信通院：2月內地手機出貨按年大增2.4倍。
    -分析指中國經濟復甦不平衡，不利消費。
    -內地2月汽車銷量按年升3.6倍，新能源汽車銷量增5.8倍。
    ●駿隆：股市大幅回落，2月強積金人均僅賺1,564元。
    ●產業署招標出售5個前政府宿舍物業。
    ●戴德梁行料本月整體物業成交增至9,000宗。