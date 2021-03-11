佐丹奴：短期將削6間香港店舖　減租七成才有合理回報

劉國權續指，過去10至20年的香港經濟依賴遊客生意，惟去年訪港旅客大減94%，相信至少於2022年上半年前，旅遊業很難有復甦。他表示，難判斷要減租多少，但直指現時減租70%，服裝零售經營才可以有合理回報；減租60%，進取一些也尚可辛苦經營。他透露，部分店舖租約仍在談判，如未能獲合理減租，不排除再關閉更多店舖。

執行董事陳嘉緯表示，隨着疫苗接種活動展開，社交距離措施的限制有所放鬆，相信店舖、商場的人流下半年得以好轉，惟對香港市場持相對悲觀看法。

陳續指，中國二、三線城市、新加坡等市場逐步復甦，對台灣市場的表現感到最樂觀，因為當地疫情控制及團隊表現不錯，有信心該市場今年錄得升幅。往後仍會主力發展新興市場，包括非洲、俄羅斯及東歐等地。

執行董事羅學文表示，會繼續堅守「三不」，即不減薪、不裁員、不偷工減料，但承認經營環境惡劣下，會要求個別表現未達要求的同事離開，但不會進行大規模裁員，並盡量調配實體店人手，至網上銷售團隊。劉國權補充，目前派息後仍有11億元現金在手，足以應付開支。