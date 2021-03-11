太古料上半年仍錄經常性虧損 重申絕不撤港
2021年03月11日 17:03
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太古(00019)去年盈轉虧，錄股東應佔虧損109.99億元，主席施銘倫表示，難言疫情最壞情況已經過去，預計2021年上半年仍錄得經常性虧損，但由於局勢充滿不確定性，未對全年業績作出預測，強調集團財政穩健，無論形勢如何變化，仍有足夠資金應對。
他續指，疫苗接種活動展開，預計市民生活將會更加輕鬆，不過當前香港經濟要復甦，關鍵仍是盡快通關，因為中國經濟已率先反彈。
太古去年再出售多項非核心資產，包括香港的太古城中心第一座等。集團會否撤港再成為業績發布會的關注，施銘倫回應，「絕對不會」(absolutely not)，並重申對香港未來充滿信心，過去兩三年出售非核心資產皆為30至40年的舊資產，所得資金為約445億元，已經準備好大額投資其他核心資產，集團仍非常專注於香港的業務。
他指，太古地產物業組合以寫字樓及零售居多，相信前者仍受香港金融中心地位所支持，看好未來有更多來自內地的寫字樓需求，確信未來10年將會是香港作為金融服務中心的歷史上最黃金時期。
太古地產(01972)行政總裁白德利表示，過往業務主要偏向於大本營香港，但這種中港兩地業務的「平衡」，因為內地出現更多的投資機會而逐漸改變，集團未有對中港業務比重定下目標。太古地產續向租戶提供減租措施，他指減租是因應租戶情況而定，未有一刀切，但未披露減租對業績影響。