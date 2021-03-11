太古料上半年仍錄經常性虧損　重申絕不撤港

他續指，疫苗接種活動展開，預計市民生活將會更加輕鬆，不過當前香港經濟要復甦，關鍵仍是盡快通關，因為中國經濟已率先反彈。

太古去年再出售多項非核心資產，包括香港的太古城中心第一座等。集團會否撤港再成為業績發布會的關注，施銘倫回應，「絕對不會」(absolutely not)，並重申對香港未來充滿信心，過去兩三年出售非核心資產皆為30至40年的舊資產，所得資金為約445億元，已經準備好大額投資其他核心資產，集團仍非常專注於香港的業務。

他指，太古地產物業組合以寫字樓及零售居多，相信前者仍受香港金融中心地位所支持，看好未來有更多來自內地的寫字樓需求，確信未來10年將會是香港作為金融服務中心的歷史上最黃金時期。