財匯局：審計市場高度集中　甲級會計師行佔逾8成

財務匯報局周四(11日)發表首份就香港上市實體審計市場概況的政策及管治報告，就香港上市實體審計市場的競爭情況提供深入見解，包括對市場規模和競爭結構、核數師向上市實體提供非審計服務的相對比重，以及在2010年至2019年期的發展等作出分析。

報告指出，在這10年期間，審計費用總和增長82.8%，複合年增長達6.9%；上市實體審計達共2,328家，增加67.9%，而經審計的上市實體總市值達37.38萬億元，上升85.2%。

為上市公司提供審計服務的會計師事務所，於這10年期間，僅增加6間，至72家。值得留意的是，審計市場高度集中。於2019年，甲類會計師事務所的審計費用共佔市場的80.2%，較2010年增加3個百分點；其負責的上市實體審計數量則升6.9個百分點至71.1%，經審計的上市實體市值達90.1%，增長7.7個百分點。

財匯局主席黃天祐表示，作為有效的核數師監管機構，本局以維護財務匯報質素及保障公眾利益作為工作核心。除法定職能外，本局展開政策研究，以提升審計質素、審計獨立性及香港上市實體審計市場的健康發展。

財匯局行政總裁Marek Grabowski介紹市場報告表示，該局重點關注市場是否以符合公眾投資者和一般公眾人士利益的方式有效地運作，而報告為其行使監管職能提供了依據，亦有助向上市實體核數師提供方向性意見，以及向與上市實體管治相關的主要持份者提供相關指引。

市場報告的研究結果有助財匯局瞭解審計市場的競爭情況，並識別寡頭壟斷市場對審計質素構成風險的相關因素，例如市場集中度、 核數師變更率、會計師事務所抵禦風險的能力、審計費用定價，以及核數師提供的非審計服務等。

財匯局副行政總裁及監督、政策及管治部主管王蕙湄指，審計質素是高質素財務匯報的關鍵要素之一。報告指出了會計師事務所、上市實體及審核委員會應關注的審計質素風險因素。監督、政策及管治部將展開進一步的研究並制定指引，以提升審計質素。