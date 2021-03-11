美即控股及董事未及時披露內幕消息　遭證監會罰款400萬

香港證監會公布，美即控股國際有限公司及其五名董事繼早前被裁定未有及時披露有關L’Oréal S.A.於2013年建議收購美即控股的內幕消息後，遭市場失當行為審裁處處以合共400萬元的罰款。

該五名董事同時被取消擔任上市法團或任何其他指明法團的董事，或參與管理上市法團或任何其他指明法團的資格，為期8至24個月。五人分別為主席鄧紹坤；執行董事佘雨原、駱耀文和鄭永康；及非執行董事孫焱，而鄭於關鍵時間亦兼任公司秘書。

審裁處裁定，美即控股延遲了大約3個月才披露L’Oréal的收購建議，而有關消息本應會對美即控股的股價帶來正面影響。因此，當時沽售了美即控股股份的投資者對他們理應有權獲取的消息毫不知情。

審裁處認為，美即控股違反披露規定的行為尤其嚴重，因為該公司不但沒有採取一切合理措施，以監察該收購建議的保密情況，而且在知道該收購建議被洩露後，並無在合理地切實可行的範圍內盡快向公眾作出披露。

審裁處進一步命令香港會計師公會對鄧及鄭採取紀律行動；美即控股及該五名董事支付證監會的調查和法律費用，以及審裁處研訊程序的訟費；及該五名董事參加經證監會核准有關企業披露制度、董事職責及企業管治的培訓課程。