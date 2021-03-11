一手租售需求上升　發展商標售港島半山超級豪宅

一手樓市全面升溫，超級豪宅項目無論租、售需求均見上升，發展商乘勢積極加推分層特色大宅及洋房應市。同時，九龍區臨海大型新盤快將開售，收票數量持續增加，料首輪銷售情況將會理想。

●21 BORRETT ROAD 1期推天池屋下周一起標售

超級豪宅市況火熱。據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）旗下港島半山21 BORRETT ROAD 第1期，剛發出新銷售安排，加推23樓6號單位於下周一（3月15日）起招標發售。該單位實用面積2,995方呎，間隔五房三套設計，天台面積2,069方呎，設有私家泳池，前庭則為536方呎。

該盤2月已錄首宗成交，為23樓1號單位，亦屬頂層連天台及私家泳池天池屋特色戶，連3個車位成交價逾4.59億元，單位實用面積3,378方呎，呎價13.6萬元，創亞洲分層住宅新高紀錄。

●西南九龍維港滙I已錄逾2000票登記 超購7.8倍

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，項目周六亦將推出5伙四房雙套房大宅招標發售，市場查詢反應踴躍。而同系山頂11 Plantation Road新推兩間洋房招租，料短期會有好消息公布。同區77/79 PEAK ROAD加推洋房亦可望下周公布新成交。

美聯布少明估計，3月一手交投量可望達2,500至3,000宗。經絡按揭為項目引入銀行同業拆息(H)加1.3厘樓按計劃。

●山頂種植道洋房每月88萬元獲承接

由會德豐地產發展的山頂種植道項目11 Plantation Road，剛落實租出House 3洋房，實用面積7,704方呎，月租金額88萬元，呎租為114元。樓盤亦以招標形式推出House 2洋房出租，將於3月22日截標，該洋房實用面積為10, 344方呎。

●匯璽低座大宅成交價4061萬元

西南九龍新盤承接力加快。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下區內匯璽，售出低座星鑽匯7樓A室大宅，實用面積1,663方呎，成交價4,061.31萬元，呎價24,422元。

●The Campton頂層連天台戶4320萬沽 呎價近3萬雙破頂

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，獲一組買家斥資5,680萬元連購兩伙，當中包括35樓A室連天台特色戶（Campton V），實用面積1,446方呎，天台480方呎，成交價4,320.8萬元，呎價29,881元，創出項目售價及呎價新高。