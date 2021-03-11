青衣3月錄44宗買賣　買家冇睇樓610萬購翠怡花園

青衣交投暢旺，3月累錄44宗買賣，上車盤翠怡花園兩房單位，有租客不設睇樓，放盤一年終售610萬元，呎價僅約13,062元，低於近期其他成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座高層D室，實用面積596方呎，全海景，獲買家以1,092萬元買入，實用呎價約18,322元，原業主於2011年8月以633萬元購入，帳面升值逾70%，獲利459萬元，新買家為外區客。

●筲箕灣東灣閣中層C室，實用面積約335方呎，兩房間隔，原先叫價約638萬元，議價後以600萬元成交，實用呎價約17,910元，迎買家為外區客，一直物色上車盤，斥資入市自用。

●西灣河鯉景灣安屏閣中層C室，實用面積629方呎，套三房間隔，3月初放盤，叫價1,080萬元，最終減32萬元，以1,048萬元易手，實用呎價約16,661元，新買家屬於用家，原業主於1999年以332萬元買入，持貨22年帳面獲利716萬元，單位升值約216%。

●鰂魚涌康怡花園3月暫錄得10宗買賣，實用呎價約16,645元，其中A座中層12室，實用面積710方呎，套三房間隔，享山景，以1,298萬元易手，實用呎價18,282元，新買家屬於同區用家。

●鰂魚涌康澤花園D座低層2室，實用面積約574方呎，建築面積約765方呎，三房間隔，望樓景。單位放盤約一年，原業主開價960萬元，經議價後減價70萬元或約7.3%，最終以890萬元交吉形式沽出，實用呎價約15,505元。

●北角海城市花園6座低層B室，實用面積917方呎，三房間隔，望學校景，獲區外換樓客以約1,420萬元承接，實用呎價15,485元，原業主於2016年12月以1,100萬元購入自住，持貨逾4年至今沽售，帳面獲利320萬元，單位期內升值29%。

●北角維港頌6座高層D室，實用面積565方呎，兩房間隔，望海景，獲同區客以1,755萬元購入，實用呎價約31,062元，原業主於2017年6月以約1,688萬元買入，轉手帳面獲利約67萬元。

●大坑尚巒中層F室，實用面積398方呎，一房間隔，獲區外首置上車客以約930萬元承接，實用呎價23,367元，原業主於2010年3月購入上址投資，當時作價697萬元，持貨11年至今沽售，帳面獲利233萬元。

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九龍區

●將軍澳蔚藍灣6座中層E室，實用面積722方呎，套四房間隔，外望毗鄰屋苑園景，最新以1,138萬元成交，實用呎價15,762元，原業主於2006年2月以361萬元入市上址，轉手帳面獲利777萬元，15年間升值逾2.1倍。

●將軍澳居屋寶盈花園1座高層A室，實用面積591方呎，三房間隔，於上月放盤，未補價自由市場叫價720萬元，洽購後一口價減價15萬元，減幅2.1%，獲區內綠表買家以705萬元承接，實用呎價11,929元。

●將軍澳MALIBU錄3月份首宗買賣，單位為2B座中層C室，實用面積540方呎，兩房間隔，望山景，單位剛剛SSD期滿，吸引新盤向隅客即時承接上車，成交價963.8萬元，實用呎價約17,848元，原業主於2018年3月一手購入，當時買入價為817.3萬元，持貨3年帳面獲利146.5萬元，升值約18%。

●將軍澳新都城1期5座中層G室，三房間隔，實用面積約701方呎，以1,038萬元放盤約1個月後，獲外區客接洽，議價後減價38萬元，以約1,000萬元成交，實用呎價約14,265元，新買家為首置客，睇樓3次後入市。

●將軍澳新都城2期10座低層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，今年3月初開始放售，業主原叫價680萬元，放盤兩日後即以670.8萬元易手，減價9.2萬元或約1.4%，實用呎價約18,479元，屋苑3月錄約11宗買賣，平均實用呎價約18,364元，現時約有113個放盤，同類型單位最低入場價由690萬元起。

●將軍澳天晉II第1B座中高層D室，實用面積551方呎，兩房間隔，享市景，議價後獲用家以995萬元承接，實用呎價18,058元，原業主於2013年3月以579萬元買入，持貨8年帳面獲利416萬元，單位升值72%。

●黃大仙現崇山5A座高層D室，兩房間隔，實用面積約567方呎，以約21,500元放租兩個月後，吸引外區客洽詢，新租客睇樓後，即零議價租入，實用呎租約37.9元，業主於2018年6月以約1,011萬元購入。

●西南九龍匯璽1B座高層C室，一房間隔，實用面積約360方呎，以約17,500元放租約1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價約500元，以約17,000元租出，實用呎租約47.2元，新租客為心儀單位位於高層，睇樓兩次後決定承租。

●大角咀港灣豪庭2座中高層H室，實用面積326方呎，兩房間隔，上月開價690萬元，最新以682萬元沽出，實用呎價20,920元，原業主於2002年2月以約172萬元入市，持貨19年帳面獲利510萬元離場。

●長沙灣碧海藍天3月至今暫錄約2宗買賣，平均實用呎價18,115元，單位為6座高層H室，實用面積588方呎，採三房兩廳間隔，享遠海景，今年1月以1,130萬元放售，最終降價30萬元，以1,100萬元沽出，實用呎價18,707元。

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新界區

●青衣區單日連錄4宗買賣，本月累積成交增至44宗，區內翠怡花園3座低層E室，實用面積467方呎，兩房間隔，因仍有租客，不設睇樓，叫價640萬元，放盤一年，最終減價30萬元，以610萬元沽出，實用呎價13,062元，新買家為上車客，心儀上址屬大兩房單位，加上呎價較屋苑近期成交便宜，所以無睇樓照買。

●東涌區交投持續暢旺，本月累錄43宗成交，與上月同期比增近2成，當中映灣園已錄13宗成交，包括7座極高層C室，實用面積550方呎，兩房間隔，享山景，叫價728萬元，議價後業主願減28萬元，以700萬元沽出，呎價12,727元，新買家為外區上車客。

●屯門新屯門中心9座低層A室，實用面積603方呎，三房間隔，同屋苑租客表示因原先租住的單位未能續租，希望於同屋苑另覓租盤，獲減租1,000元，決定以14,000元租入，實用呎租23.2元，如以同類型單位現時銀行估價約612萬元計算，租金回報率達2.7厘。

●屯門恒順園5座頂層複式單位，實用面積1,081方呎，套三房連儲物房間隔，附設平台，叫價1,300萬元，累減200萬元，以1,100萬元沽出，實用呎價10,176元，新買家為家庭客，在屯門區租住同一單位已一段時間，見內籠日漸殘舊，決心改善居住環境，而息口長期低企下，故決定置業，睇樓半年入市自住。

●屯門金安大廈中層A室，實用面積292方呎，兩房間隔，早前叫價395萬元放售單位，吸引區內客洽商承接，考慮不久決定承接，雙方議價後以389萬元成交，實用呎價約13,322元，原業主於2016年11月以約283萬元購入，轉手帳面獲利約106萬元，升值約37.5%。

●屯門卓爾居7座中高層E室，實用面積534平方呎，兩房間隔，叫價780萬元，經議價後，以769.5萬元成交，實用呎價14,410元，新買家為同屋苑租客，見樓市回復暢旺，預期低息環境下樓市將繼續向升，怕遲買會貴，決定承接上址。

●天水圍居屋天富苑C座高層4室，實用面積650方呎，三房間隔，新買家為外區綠表客，原業主有意換樓，故累減20萬元，於未補價第二市場以460萬元沽貨，上述買家決定購入，實用呎價為7,077元。

●天水圍嘉湖山莊翠湖居4座低層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，近日獲外區客以約562萬元承接，實用呎價約10,200元，較市價低3至5%，原業主於2014年11月以約365萬元購入，持貨約6年轉手帳面獲利約197萬元，物業升值近54%。

●元朗尚豪庭2座高層D室，實用面積867方呎，套三房連儲物房間隔，最初開價1,150萬元，以1,000萬元成交，實用呎價11,534元，新買家為家庭客，見市場氣氛暢旺，疫情緩和，後市趨向明朗，遂加快換樓大計，最終入上址作新居，同時另斥資160萬元購入屋苑一個車位。

●元朗帝庭居9座E室，實用面積約554方呎，放盤約8個月，原業主開價618萬元，經議價後減價10萬元或約1.6%，最終以608萬元獲上車客承接，實用呎價約10,975元，屋苑現時有約14個單位放售，叫價由580萬元起。

●粉嶺花都廣場3月暫錄約6宗買賣，包括10座中層A室，實用面積392方呎，兩房間隔，議價後以510萬元獲承接，實用呎價13,010元，原業主於1997年以240萬元購入，持貨約24年帳面獲利約270萬元。

●粉嶺牽晴間7座高層H室，實用面積384方呎，兩房間隔，望山景，原先開價568萬元，放盤3星期，獲外區上車客以560萬元承接，實用面積呎價14,583元，原業主於2011年6月購入，當時作價229萬元，持貨近10年至今轉售，帳面獲利331萬元。

●火炭駿景園8座低層A室套三房戶，實用面積1,039方呎，議價後以1,313萬元易手，實用呎價12,637元，原業主於1997年以1,160萬元購入單位，持貨約24年帳面獲利約153萬元，單位期內升值約13.2%。

●沙田第一城3月暫錄約15宗買賣，平均實用呎價約17,884元，其中38座低層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以528萬元易手，實用呎價17,368元，原業主則於2016年以385萬元購入，持貨5年沽出帳面獲利143萬元，單位升值約37.1%。

●沙田希爾頓中心D座高層1室，實用面積475方呎，三房間隔，議價後以750萬元易手，實用呎價15,789元，原業主則於2005年以205萬元購入單位，持貨16年帳面獲利545萬元，單位升值約266%。

●馬鞍山海栢花園3座中層C室，實用面積389方呎，兩房間隔，放盤4個月，最終「零議價」685萬元成交，實用呎價17,609元，原業主於2016年8月購入上址，當時作價485萬元，持貨4年多帳面獲利200萬元，單位期內升值約41%。

●馬鞍山新港城D座低層4室，實用面積490方呎，三房間隔，以705萬元易手，實用呎價14,388元，原業主於2018年以649萬元購入，持貨3年帳面獲利56萬元，單位升值約8.6%。

●馬鞍山海濤居4座高層H室，實用面積約649方呎，套三房間隔，近日以930萬元沽出，實用呎價約14,330元，原業主於2006年12月以約305.8萬元購入，持貨約14年轉手，帳面獲利約624.2萬元，物業升值約2倍。