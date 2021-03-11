中美破冰遇天災！呢個地方乾旱　全球「芯荒」也心慌

中芯董事長周子學擔任理事長的中國半導體行業協會(CSIA)宣布，跟總部設於華盛頓的美國半導體行業協會(SIA)經過多輪磋商後成立上述工作組，為兩國半導體產業建立一個及時溝通的信息共享機制，就出口管制、供應鏈安全等議題交流，繼而促進信任。雙方協會會各派10家會員公司參加工作組，每年開會兩次，分享兩國技術和貿易限制政策方面的最新進展，並會按雙方關注的議題探索對策。

所謂「天下熙熙皆為利來」，SIA會員不乏倚重中國市場的美企，其中晶片刻蝕設備廠應用材料(Applied Materials)及泛林集團(Lam Research)、良率及生產監測設備龍頭科磊(KLA)，其最新季度業績皆顯示中國收入佔比皆高於美國，客戶是誰呼之欲出；而正於晶片代工領域展開惡鬥的台積電和三星電子，以至台灣手機晶片設計聯發科技，也是該會的「國際會員」。

有分析指，中芯14納米製程良率已追平台積電，下一步就是搶攻7納米，準備下月試產，且沒有極紫外光(EUV)光刻機也行。不過，一名中資分析員向本報指，誠然光刻機十分重要，可是一條晶片生產線有很多繞不開由應材和科磊等美企手執牛耳的設備，而華府說了專用於10納米或以下尖端製程的美國設備預設不出口給中芯，中芯如何立足尖端製程仍有待觀察。

招商證券國際分析師陳永豪相信，工作組成立後，中美兩國的半導體企業能有一個更快的溝通橋樑，尤其一旦華府再次制裁中國企業，成員便能加快商討怎樣應對衝擊，讓全球半導體生產更順暢。不過，他直言，一個工作組「實際上不太能影響甚麼」，而且出口限制是國家層面的事，可否鬆綁還需看政府如何交涉，一眾晶片股揚升更多是情緒驅動。

事實上，SIA上月才致函美國新政府以財政手段支援美國本土的半導體生產，獲英特爾(Intel)和高通等21家企業的行政總裁聯署。然而，去年美國半導體業界亦曾力勸當局不要封殺華為，但最後禁令甚至比流傳版本更辣。

市場更關注的是，掌握全球逾半晶片代工份額的台灣正遭遇罕見的乾旱，其中龍頭代工廠台積電的尖端製程廠房設於台南，南部水庫卻偏偏只有30至60日的存水量。據報該企每日要用15.6萬噸水，已使用貨車運水，昔日「死對頭」、全球第3大代工廠聯華電子亦然。

水不但用來清洗晶圓，更重要的用途是較先進的晶片製程採用「浸潤式微影技術」，也就是用水折射光線，從而在晶圓上刻出更微細、更精密的晶片電路。若缺水情況持續，美媒擔心，可能進一步威脅本已嚴重缺貨的晶片供應，把代工費推得更高，再衝擊消費者的購買力。

【台灣恐遭美列匯率操縱】

台灣對美出口晶片不僅帶來龐大的外匯收入，同時亦恐為台灣帶來「匯率操縱地區」之名。美國將於4月中公布匯率報告，對匯率操縱地區設下3項標準，而台灣全部達標，故當地中央銀行總裁楊金龍直言，今次「有可能」被列為匯率操縱，長遠或影響與美國簽訂自由貿易協定，將向美方解釋，今次是因中美貿易爭端及疫情所致，情況特殊，3項標準不太適合用來衡量目前狀態。

回看去年新台幣兌美元升值5.6%，成為亞洲區最強貨幣，同時被美國列入匯率操縱地區的觀察名單之中。美國對於匯率操縱設下3項標準，外媒引述數據指，台灣去年為維持匯市穩定，淨買匯金額達391億美元，佔台灣本地生產總值(GDP)的5.84%，超過美國標準2%；台灣去年對美國的貿易順差達299億美元，標準則為200億美元；去年經常帳盈餘約為GDP的11%，亦遠超2%的標準。

楊金龍就此坦言，被列入匯率操縱仍有轉彎餘地。他解釋，對美貿易順差的關鍵是供需問題，美國需要台灣晶片，並非匯率因素造成。他也強調，因中美貿易戰和疫情衝擊，台灣受惠轉單效應導致出口強勁，無刻意干預匯率。

另外，美國為緩解疫情對經濟的衝擊，推出了史無前例的量化寬鬆(QE)政策，導致龐大資金四處流竄，衝擊小型經濟體的金融穩定。楊氏坦言，「美國QE是我們的挑戰」。

事實上，台灣一直爭取與美國簽訂自由貿易協定，有分析指出，若台灣被列為「匯率操縱地區」，兩地自貿協定將受負面影響。台灣當局將向美方表達雙方的供應鏈整合與合作有利經濟增長。無論如何，美方在匯率的取態將為中美之爭帶來啟示。

【Fb停建海底電纜 削港競爭力】

中美科技戰何止晶片！美國社交媒體巨頭Facebook(Fb)宣布，撤回鋪設連接香港與美國加州的HKA光纖電纜計劃。該電纜早於2018年已申請興建，原預計去年可投入使用。外媒最新報道，此決定乃受美國國家安全官員過去數月以來的壓力影響，認為是中美裂痕加深的迹象。有分析擔心，長遠恐削弱香港的國際競爭力，甚或使未來有更多跨國企業聞香港而卻步。

Fb發言人表示，決定撤回向美國聯邦通訊委員會(FCC)申請鋪設HKA海底電纜，主因是華府持續關注美國與香港之間的直接通信聯繫。公司期待與各方合作，重新配置該系統，以滿足美國政府的關注，即暗示有可能尋找香港以外的其他亞洲接點。

事實上，美國司法部官員去年已向科技巨企建議跨太平洋海底電纜計劃繞過香港建造，原因是美國經香港的數據傳輸或面臨潛在安全風險，中國有機會透過電纜截取美國國民的個人資訊。

就此，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，很多數據中心都是沿着光纖的「上岸位」去建設，就如將軍澳之所以成為數據中心的熱門選址，是因該處是光纖上岸點。若香港再失落接點，將連帶流失其他電訊基建的建設，長遠削弱競爭力。方氏續稱，外國資金雖然退出，但中資或取而代之，一如在晶片領域上一樣，中資企業有可能主張「自食其力」，亦可在光纖路徑上入手，例如考慮經由南美連接香港及美洲，以確保港美之間的數據傳輸速度。

正當市場擔心香港吸引外資的能力受挫之際，早前有報道指，日本最大網絡證券經紀公司思佰益(SBI Holdings)有意撤港，旗下公司昨日澄清，絕無正式討論相關議題並作出任何決定，對報道引起任何混亂和驚愕深表遺憾。