科技股反擊！納指飆逾200點　港股夜期低水140點

美國國會批准1.9萬億美元經濟刺激法案，提振了風險偏好。美股全面反撲，較落後的科技股也加速上揚，納指最多飆254點，重上13,300點水平；標指報3,932點，升33點或0.87%；道指報升勢擴大至逾200點，高見32,526點。

外圍向好，然而港股期指夜市報29,247點，跌29點，低水139點；京東集團去年多賺逾3倍，美股股價飆5%後回順。

科技股普遍走高，蘋果公司升1.68%、亞馬遜升1.49%、Google母公司Alphabet升2.07% 、Facebook飆3.47%、微軟漲1.54%。

濟數據面，美國勞工部公布，截至3月6日當周美國首次申請失業救濟人數為71.2萬，預期72.5萬，前值74.5萬。

歐洲央行周四維持三大關鍵利率不變，符合市場預期。歐洲央行主要再融資利率維持在0%。

【22:30】美國國會通過刺激經濟方案及美國債息回順，美股道指周三(10日)勁升464點，今年第11次破頂，並首次於32,000點之上收市，周四(11日)早段繼續做好，再升74點，至32,371點；標指亦漲26點至3,925點。

科技股走勢再度轉強，帶動納指大幅反彈224點，至13,293點。不過，高盛數據顯示，雖然一籃子被沽空最多的科技股過去兩天反彈7%，但這些買盤很多來自平淡倉活動，並非顯示投資者對這些股份的興趣增加，升勢或難以持久。

蘋果公司(Apple Inc.)股價早段升2.01%至122.39美元。券商Wedbush分析員Daniel Ives日前認為近期拋售是買入Apple的「黃金機會」，評級為「跑贏大市」，目標價為175美元，最樂觀更可見225美元，較現水平有逾八成上升空間，市值達3萬億美元。

專注女性市場的交友程式公司Bumble公布上市後首份業績，上季收入增加31%至1.656億美元，略高預期，期內付費用戶數目增加33%至270萬，公司預測全年收入將介乎7.16億至7.26億美元，股價早段漲11.08%至69.88美元。

另邊廂，軟件公司甲骨文雖然把季度派息由每股24美仙上調至32美仙，但料今季經調整後純利只介乎1.2至1.24美元，遜預期的1.28美元，消息拖累股價早段瀉6.5%至67.55美元。

儘管最近整體科技股走勢反覆，但科技相關新股市場依然熾熱。兒童遊戲平台Roblox周三以直接上市形式在交易所掛牌，第一口價報64.5美元，收報69.5美元，升7.8%，較參考價的45美元大漲逾54%，市值達450億美元。Roblox股價周四早段報75美元，升7.91%。

而有「南韓亞馬遜」之稱的電商平台Coupang股份周四在美國交易所掛牌上市，公司發售1.2億股，最終每股訂價35美元，較已調升後招股價範圍的32至34美元還要高，集資42億美元。