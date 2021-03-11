【產經評論】全球芯荒變心慌　考驗中美怎處方

去年中美科技戰打得激烈，礙及全球供應鏈，加上疫情延誤出產及「宅經濟」衍生龐大電子產品需求，自去年末季以來已現晶片荒，影響多個產業。偏偏「屋漏兼逢連夜雨」，晶片主要供應地台灣正處逾半世紀最嚴重旱災，使需要大量用水來生產的晶片供應威脅升級。若情況持續，勢必禍及世界經濟復甦，因無論是汽車或其他產品皆需晶片，單是漲價潮已足夠構成災難。難怪近日中美肯落實對話，且看雙方會否具智慧地化解這場「完美風暴」！

去年全球半導體市場產值超過4,000億美元，隨着疫下經濟加快向數碼化轉型及汽車需求大增，今年行業展望本來樂觀。可人算不如天算，供不應求問題反而日趨嚴重，漲價潮浪接浪。造成眼前的全球「芯荒」，導火線乃是美國前總統特朗普肆意制裁中國科企，停止供應關鍵部件所致！事後證明不是中國最傷，而是包括美國在內全球經濟體也招致損失，名副其實「芯荒」變「心慌」，如今歐、美廠商皆心急如焚，得由政府出面與台灣當局接洽，以確保晶片供應。業界更將這場晶片荒預期一改再改，由原本以為次季完結改至年底，甚至明年。

原本台灣企業樂意配合增產，有望緩減全球壓力，詎料天意弄人，來一記嚴重旱災！由於晶片生產的用水量可觀，若乾旱持續至4、5月，將加劇晶片短缺危機。年初已先後有國際車廠因缺「芯」而要削減產量，首季業績勢受影響，只要「芯荒」演變下去，企業雖不缺訂單，但卻偏偏未夠零件完成生產，換言之，即使市場有再多的需求，也無法受惠。企業交不出業績，股市自然添壓，全球科技發展和經濟復甦都會受拖累。再者，產品短缺將引發加價潮，推升物價，加劇再通脹風險，這一連串的連鎖反應不可小覷。

為免救市措施大打折扣，各地政府正設法應對這場世紀級「芯荒」，包括加快晶片生產本地化，惟遠水不能救近火。是故，美國拜登政府似乎已摒棄「戰略耐心」，改為實踐中美「既競爭又合作」策略，既傳來美國擬放寬中企部分採購禁令的消息，又見到中美的半導體業組織建立合作渠道共享訊息，但要解決「芯荒」問題，兩國始終要做更多，接下來的會面是關鍵。

所謂「福無重至，禍不單行」。全球晶片荒、糧食荒，接踵而至，近期是天災使然，須靠各地合作化解，一旦再次我行我素，結局就是通脹和利率回升超預期，日子更難過！