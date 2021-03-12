致富：及早投保為家人添保障　生活更安心

當大家在投資市場上着重追逐回報，會否忽略了理財金字塔底層的安全保障？部分人沒有購買保險，原因不外乎自恃年輕，認為遲一點買也沒問題；年長一輩則忌諱不願提及；亦有人認為保險投資回報太低；又或消費型保險所繳交的保費不能取回，並不划算等等。然而，當大家進一步了解，保險確實有其價值。

致富財富管理部總經理張德明表示，生老病死是人生必經階段，買保險可把人生遇到的意外引致的財務風險轉嫁至保險公司。現代人生活節奏急速，患上嚴重疾病的情況轉趨年輕化，儘管醫學昌明下治愈率提高，但治療費用依然不菲，加上現時人均壽命愈來愈長，大家應及早購買保險建立安全網。

他舉例，倘若受保人不幸患上重疾，醫療和危疾保險可以彌補醫療上的開支；假如受保人不幸身故，人壽保險可減輕家人在財政和心理上的負擔。

保險計劃五花八門，大家可揀選切合個人需要的產品。一般而言，張氏建議初出茅廬的年輕人，購買保障功能較大的，如意外保險、醫療保險、危疾保險和人壽保險等；成家立室並育有小孩後，可透過儲蓄保險穩健地籌備教育經費；至於擁有較高資產淨值人士，除上述保險以外，一些與財富傳承有關的保險計劃亦可考慮。