致富：及早投保為家人添保障 生活更安心
2021年03月12日 06:00
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當大家在投資市場上着重追逐回報，會否忽略了理財金字塔底層的安全保障？部分人沒有購買保險，原因不外乎自恃年輕，認為遲一點買也沒問題；年長一輩則忌諱不願提及；亦有人認為保險投資回報太低；又或消費型保險所繳交的保費不能取回，並不划算等等。然而，當大家進一步了解，保險確實有其價值。
致富財富管理部總經理張德明表示，生老病死是人生必經階段，買保險可把人生遇到的意外引致的財務風險轉嫁至保險公司。現代人生活節奏急速，患上嚴重疾病的情況轉趨年輕化，儘管醫學昌明下治愈率提高，但治療費用依然不菲，加上現時人均壽命愈來愈長，大家應及早購買保險建立安全網。
他舉例，倘若受保人不幸患上重疾，醫療和危疾保險可以彌補醫療上的開支；假如受保人不幸身故，人壽保險可減輕家人在財政和心理上的負擔。
保險計劃五花八門，大家可揀選切合個人需要的產品。一般而言，張氏建議初出茅廬的年輕人，購買保障功能較大的，如意外保險、醫療保險、危疾保險和人壽保險等；成家立室並育有小孩後，可透過儲蓄保險穩健地籌備教育經費；至於擁有較高資產淨值人士，除上述保險以外，一些與財富傳承有關的保險計劃亦可考慮。
若然市民對保險並無認識，想了解不同保險計劃是否合乎個人需要，建議可向持有保險牌照的從業員查詢，並進行財務需要分析(Financial Needs Analysis)，藉此了解個人的保險需要和財務狀況。下期我們將詳談投保前要注意的因素。致富代理的多個保險計劃來自超過20間保險公司，能為客戶提供更多的選擇和參考資訊，籌劃切合個人需要的保險方案。歡迎隨時透過致富網站查詢更多詳情https://bit.ly/3eqqNna 。