美股道指再破頂 期油升逾2%
2021年03月12日 07:48
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●美匯指數跌至91.42；港匯高見7.7586；離岸人民幣(CNH)報6.4791；美元兌日圓處108.52；歐元漲至1.1985；英鎊企1.3991。金價每安士報1,723美元。布油升至69.52美元，紐油企65.94美元。比特幣升破5.8萬美元。道指期貨向好。
●美國總統拜登簽署1.9萬億美元的紓困財政刺激法案，美股表現向好，道指收報32,485點，升188點，續創新高；納指亦漲2.52%，報13,398點；標指則升1.04%，報3,939點。https://bit.ly/3qETIX0
●南韓電商Coupang在美國紐交所首日掛牌，股價高開逾97%，報69美元，其首次公開招股(IPO)發行價為每股35美元，以46億美元募資金額創美國交易所今年最大規模IPO。
●美國財政部拍賣240億美元30年期國債，中標利率2.295厘，投標倍數為2.28。
●美國新申領失業救濟人數降至71.2萬，創疫後新低。
●港股美國預託證券(ADR)收報29,604點，較香港收市升218點或0.74%。
●恒生指數夜期收報29,437點，升161點，高水51點，成交14,040張，未平倉總數為98,908張。
●紐約期油4月合約原油期貨收漲1.58美元，漲幅2.45%，每桶報66.02美元。布蘭特期油收漲2.55%，每桶報69.63美元。
●紐約期金4月合約收漲0.8美元，報每安士1,721.8美元，連續第三個交易日上漲，主要於惠於近日美元回軟。
●德國DAX30指數收升0.2%，報14,569點；英國富時100指數升0.17%，報6,736點；法國CAC40指數升0.72%，報6,033點。https://bit.ly/3crNAfu
●歐洲央行議息後維持貨幣政策不變，存款利率維持負0.5厘，基準利率維持零，邊際貸款利率維持0.25厘。抗疫緊急買債計劃PEPP規模亦維持1.85萬億歐元，最少直至2022年3月底。
●友邦去年少賺3.3%，新業務價值跌33%。https://bit.ly/3rILWfZ
●滙豐減花紅傳惹「炒房」員工不滿，祈耀年親自解釋。https://bit.ly/30BpmtS
●外電引述消息指，中國反壟斷監管機構正研究對阿里巴巴開出破紀錄的罰單，金額將超過高通(Qualcomm)在2015年因反壟斷行為而被罰的9.75億美元，亦是中國企業史上最大的罰款。https://bit.ly/3rDHGOY