美股道指再破頂　期油升逾2%

●美匯指數跌至91.42；港匯高見7.7586；離岸人民幣(CNH)報6.4791；美元兌日圓處108.52；歐元漲至1.1985；英鎊企1.3991。金價每安士報1,723美元。布油升至69.52美元，紐油企65.94美元。比特幣升破5.8萬美元。道指期貨向好。

●南韓電商Coupang在美國紐交所首日掛牌，股價高開逾97%，報69美元，其首次公開招股(IPO)發行價為每股35美元，以46億美元募資金額創美國交易所今年最大規模IPO。

●美國財政部拍賣240億美元30年期國債，中標利率2.295厘，投標倍數為2.28。

●美國新申領失業救濟人數降至71.2萬，創疫後新低。

●港股美國預託證券(ADR)收報29,604點，較香港收市升218點或0.74%。

●恒生指數夜期收報29,437點，升161點，高水51點，成交14,040張，未平倉總數為98,908張。

●紐約期油4月合約原油期貨收漲1.58美元，漲幅2.45%，每桶報66.02美元。布蘭特期油收漲2.55%，每桶報69.63美元。

●紐約期金4月合約收漲0.8美元，報每安士1,721.8美元，連續第三個交易日上漲，主要於惠於近日美元回軟。

●歐洲央行議息後維持貨幣政策不變，存款利率維持負0.5厘，基準利率維持零，邊際貸款利率維持0.25厘。抗疫緊急買債計劃PEPP規模亦維持1.85萬億歐元，最少直至2022年3月底。