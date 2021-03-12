洞察資金轉向 追趕經濟復甦題材股 自製「長勝」組合…

今年以來，全球資金明顯減持新經濟股，增持傳統經濟股，以捕捉全球經濟疫後復甦浪潮。港股亦然，相信這個趨勢將於次季持續。綜觀香港，疫情已見逐步受控，且社會環境回復穩定，料未來經濟活動重啟消息有利本地傳統經濟股表現。若想押注呢個題材，可以參考呢個「長勝」股票組合，主要由5隻藍籌股組成。

東網產經專欄作者 帥哥