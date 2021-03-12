洞察資金轉向 追趕經濟復甦題材股 自製「長勝」組合…
2021年03月12日 08:00
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今年以來，全球資金明顯減持新經濟股，增持傳統經濟股，以捕捉全球經濟疫後復甦浪潮。港股亦然，相信這個趨勢將於次季持續。綜觀香港，疫情已見逐步受控，且社會環境回復穩定，料未來經濟活動重啟消息有利本地傳統經濟股表現。若想押注呢個題材，可以參考呢個「長勝」股票組合，主要由5隻藍籌股組成。
第1隻係恒生銀行(00011)，皆因經濟復甦下，相信貸款需求有望回升，不良貸款或呆壞帳撥備的壓力亦會減緩，利息收入亦有望好轉，且恒生專門做香港生意，不如滙豐控股(00005)較大程度涉及地緣政治風險，故本地金融股中，首選恒生。近期該股股價已較去年9月低位回升5成，不畏高的話，短線可先買一注，回吐至143元水平再買一注，中長線目標重上180元，穿135元止蝕。
第2隻係港鐵(00066)，剛公布去年度業績符預期，並維持派息。隨着經濟活動逐步復常，相信其鐵路運輸業務將迎來復甦浪潮，短線可買一注，43至45元可再買一注，目標挑戰2019年高位54元水平，穿40元止蝕。
第3隻係周大福(01929)，相信隨着疫苗接種啟動，年內兩地通關在望，零售業有望走出谷底。10元水平可作中線收集，目標先睇13元，穿9元止蝕。
第4隻新鴻基地產(00016)，一來住宅市道穩定，二來其收租業務有望受惠於商業及零售物業市道復甦，股價在120元樓下仍可取，目標先睇145元，穿105元止蝕。
第5隻係日前筆者推介的中電控股(00002)(詳見：https://bit.ly/3euEKjQ )。其實，上述5隻股藍籌股，雖然股價已靜悄悄由低位反彈不少，但從周期角度看，估值仍然可取，尤其是息率介乎2至4厘，攻守兼備。若然自問對香港經濟復甦前景具信心，不妨參考以作部署。
東網產經專欄作者 帥哥