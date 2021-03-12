麥嘉嘉：資金避風頭 泊入公用股收息
2021年03月12日 08:30
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在憂慮通脹升溫的壓力下，債息抽升，市場資金板塊輪動。投資者風險胃納收縮，資金流向防守高息股及順周期板塊，例如資源股、銀行、保險等板塊。
具防守力的公用股獲追捧，成為資金「避風港」，中電(00002)、煤氣(00003)及電能(00006)近日股價呈強。公用股息率高，吸引一眾「好息」投資者買入，加上相關股份具明確盈利前景，在高通脹預期下更受資金青睞，是防守力較高的板塊。
事實上，恒指改革後覆蓋港股市值雖然增加，但高息股佔比減少，盈富基金(02800)以往息率達3至4厘，隨着恒指近年加強新經濟元素，去年經濟轉弱拖累傳統經濟股派息，最新息率已跌至2.6厘，料恒指改革後息率會進一步跌至2.1厘，對以盈富基金收息的投資者不無影響。
具另類公用股特色的中國鐵塔(00788)日前公布截至去年12月底止全年業績，純利64.28億元人民幣，按年升23.1%。派末期息2.235分人民幣，上年同期派1.455分人民幣，增長53%，全年可分配利潤派息比率為68%，增加派息料可推動股價表現。
此外，大灣區未來公用股中信國際電訊(01883)公布，去年收入跌1%至89.23億元，股東應占溢利升2%至10.23億元，派發末期股息每股16仙，按年增加6.7%。全年派息21仙，股息率近8厘。集團去年電訊服務收入達79.78億元，增加7.9%，主要由于國際電訊業務、企業業務、互聯網業務收入均錄得增長，惟部分被移動業務收入及固網話音收入減少所抵銷。
澳門電訊首階段5G NSA網絡(5G非獨立組網)工程按計劃完成，實現5G NSA網絡戶外全覆蓋。中信國際電訊表示，將努力在今年6月5G SA(5G獨立組網)網絡實現澳門全覆蓋，爭取早日投入商用。中信國際電訊業務相對穩健，派息亦具持續性。
近日科技股沽壓沉重，內銀股則變得攻守兼備。大型內銀股從資產角度的預測市帳率，或中長線收息角度，估值修復為股價提供中長線上升動力。由於內銀股息高，普遍達5至7厘，加上市場預期中國今年經濟增長「保六」大機會超額完成，內銀受惠經濟復甦提振，且中資銀行股當前股價淨值比處於歷史低位，估值具吸引力，建議待板塊回調吸納。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人士，並無持有上述股票)