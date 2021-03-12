麥嘉嘉：資金避風頭　泊入公用股收息

在憂慮通脹升溫的壓力下，債息抽升，市場資金板塊輪動。投資者風險胃納收縮，資金流向防守高息股及順周期板塊，例如資源股、銀行、保險等板塊。

澳門電訊首階段5G NSA網絡(5G非獨立組網)工程按計劃完成，實現5G NSA網絡戶外全覆蓋。中信國際電訊表示，將努力在今年6月5G SA(5G獨立組網)網絡實現澳門全覆蓋，爭取早日投入商用。中信國際電訊業務相對穩健，派息亦具持續性。

近日科技股沽壓沉重，內銀股則變得攻守兼備。大型內銀股從資產角度的預測市帳率，或中長線收息角度，估值修復為股價提供中長線上升動力。由於內銀股息高，普遍達5至7厘，加上市場預期中國今年經濟增長「保六」大機會超額完成，內銀受惠經濟復甦提振，且中資銀行股當前股價淨值比處於歷史低位，估值具吸引力，建議待板塊回調吸納。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人士，並無持有上述股票)