溫灼培：兩障礙將移除　紐元蓄勢上揚

中國銀保監主席郭樹清於上周警告，歐美國家的實體經濟與金融市場嚴重背道而馳。此話一出，市場隨即意識到中央是擔心歐美金融市場一旦爆煲，會波及中國，所以或會逐步啟動去槓桿行動。即收緊內地商業銀行借貸以減少市場炒買活動，避免歐美金融市場某日會出現危機，也可把其對中國市場的衝擊降至最低。

市場的顧慮隨即影響原先已在調整中的A股，而中國作為商品需求大國，擔心經濟增速一旦放慢，也會同時減少對商品需求，商品貨幣匯價即時受壓，澳元及紐元同受牽連而轉弱。

至於近期較受市場關注的美國10年期國債孳息率急升，對澳紐的直接影響反而不大。因為美國10年期債息需雖攀上1.6厘水平，但澳洲及新西蘭10年期債息亦分別攀上1.8厘及1.9厘。所以，相比之下，美國的長債息水平相對澳紐而言並不存在優勢。不過，當美國長債息上升，就難免會降低了風險投資的吸引力，這又確實會不利於商品貨幣。

不過，內地的去槓桿行動始終會完成，相信中央也不會過度去槓桿而忽略了經濟發展。至於美國，相信聯儲局也不能容忍美國長債息的不斷上升，摧毀正在萌芽的經濟，故料當局出手壓抑長債息的上升只是時間上問題。屆時壓着澳紐貨幣的兩座大山一旦被移除，可想像將有能力反彈。而在澳紐兩貨幣中，筆者較喜歡紐元，技術上料70美仙為龐大支持，年底目標睇75美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培