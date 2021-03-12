港股先升後回　友邦港鐵績後捱沽　小米有追捧

港股連日反彈後有獲利回吐，恒生指數高開過百點後倒跌，暫於29,300點水平上落。國企指數及科技指數升幅收窄，主板成交700億港元。

金融、電訊及醫藥股拖低大市。友邦保險績後捱沽，股價跌3%；滙豐控股跌1.9%。中國聯通跌3.7%，是表現最差藍籌；中國移動跌1.6%。藥明生物高開逾6%後倒跌近1%；石藥集團及中國生物製藥回吐1.2%及1.6%。

科網股撐市，小米集團擬回購最多100億元股份，股價飆7.5%，是表現最佳藍籌。阿里巴巴升2%；騰訊升幅收窄至0.3%。連日急彈的美團倒跌2.5%；京東集團績後被拋售，股價跌4.7%，是表現最差科指成分股。

其他藍籌股個別發展，港鐵去年勁蝕48億元，股價跌3%。濠賭股有沽壓，銀河娛樂及金沙中國跌逾2%。香港交易所高開逾1%後回軟。

【09:21】港股持續反彈 ATMX領漲 友邦績後捱沽

港股連日反彈，恒生指數開市升164點或0.56%，報29,550點；國企指數高開135點或1.19%，報11,475點；科技指數升196點或2.28%，報8,836點。

四大科網股領漲，小米集團升4.8%報22.9港元；美團升3%報355元；阿里巴巴升2.3%報233元；騰訊升近2%報694元，合共貢獻恒指182點，多過大市升幅。

其他科指成分股普遍做好，金蝶國際升4.7%；快手升4.4%；微盟、心動公司、金山軟件；平安好醫生及明源雲升3%至4%。京東集團績後捱沽，股價低開近2%。

金融股回吐拖低大市，友邦保險去年新業務價值跌33%，股價低開近2%，報99.4元。滙豐控股跌1.8%報46.05元；工、中、建三大內銀股跌0.1%至0.3%。香港交易所續彈，股價高開1.1%報466元。