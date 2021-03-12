Apple憤怒了！狀告前高層洩密　要求作懲罰性賠償

蘋果公司(Apple Inc.)今次動怒了！據外電報道，其將公司材料領域前負責人Simon Lancaster告上法庭，狀指他濫用職位便利及公司內部對他的信任，為獲取個人利益，對外洩漏公司敏感的商業機密信息，包括最重要的新產品信息，其中在離職的最後一日(2019年11月1日)下載了大量機密文件。

Apple在訴狀中稱，Lancaster向傳媒披露的信息，包括蘋果尚未發布的硬件產品信息、對現有產品的尚未宣布的功能升級，以及未來產品宣布計劃，以上均為Apple嚴加保密的商業機密。Apple指控Lancaster違反美國《保護商業機密法》及《加州統一商業機密法》，也違反了與蘋果簽署的協議內容。Apple要求法庭發出禁止令進行補救，並作出懲罰性賠償。

Lancaster在Apple工作了10年，辭職後，轉投Apple的供應商之一、一家從事材料研究開發的公司Arris。在新公司上，他從Apple獲取的商業機密繼續發揮作用，給他帶來實際利益。

Apple表示，考慮到Lancaster目前在Arris公司的工作，他仍對Apple構成洩露商業機密的風險中。

Apple在訴狀中又指，在2018年11月，傳媒第一次聯繫Lancaster，由2018年至2019年，傳媒從他手中獲取了Apple有關的商業機密。

據悉，在2019年春季，Lancaster曾向傳媒表達對Apple的不滿，主因傳媒刊發一則非官方確認的消息，即可能會推出一種新的硬件產品。兩周後，Lancaster曾和第三方聯絡，稱一家媒體已答應發布有關他本人公司獲得100萬美元投資的新聞，其中一種市場揣測是該媒體答應用發布新聞以換取Lancaster手中有關Apple的商業機密。